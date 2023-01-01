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    悚！年輕媽媽等火車 突將3歲女兒推落月台……

    俄勒岡州波特蘭一座車站日前發生一起驚魂事件，一名婦女無緣無故將一名等車的3歲女童推落月台。（圖翻攝自推特）

    俄勒岡州波特蘭一座車站日前發生一起驚魂事件，一名婦女無緣無故將一名等車的3歲女童推落月台。（圖翻攝自推特）

    2023/01/01 01:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭一座車站日前發生一起驚魂事件，女子竟無緣無故將3歲女兒推落月台，所幸旁人趕緊將人救上來，未釀憾事。

    根據《福斯新聞》 報導，32歲女子沃克曼（Brianna Workman）上週三（12月28日）帶著3歲女兒在波特蘭一處車站等車，坐在後方座椅上的她忽然起身，狠狠將前方站著的女兒推落月台，有個男子見狀趕緊上前將女童救上來。所幸當時列車尚未進站，而女童額頭撞到留下紅印，直喊頭痛。

    法院紀錄顯示，沃克曼波特蘭一直過著無家可歸的生活。警方指出，她犯案隔天被逮捕到案，依多項罪嫌移送法辦。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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