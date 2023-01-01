悚！年輕媽媽等火車 突將3歲女兒推落月台……

俄勒岡州波特蘭一座車站日前發生一起驚魂事件，一名婦女無緣無故將一名等車的3歲女童推落月台。（圖翻攝自推特）

2023/01/01 01:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭一座車站日前發生一起驚魂事件，女子竟無緣無故將3歲女兒推落月台，所幸旁人趕緊將人救上來，未釀憾事。

根據《福斯新聞》 報導，32歲女子沃克曼（Brianna Workman）上週三（12月28日）帶著3歲女兒在波特蘭一處車站等車，坐在後方座椅上的她忽然起身，狠狠將前方站著的女兒推落月台，有個男子見狀趕緊上前將女童救上來。所幸當時列車尚未進站，而女童額頭撞到留下紅印，直喊頭痛。

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法院紀錄顯示，沃克曼波特蘭一直過著無家可歸的生活。警方指出，她犯案隔天被逮捕到案，依多項罪嫌移送法辦。

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WARNING: The following video is rather disturbing. It shows a child being pushed onto the MAX tracks at Gateway TC in NE #Portland on Wednesday evening. 32 y/o Brianna Workman was arrested. pic.twitter.com/dmqHZLvlKZ — Jeremy Scott （@jeremyscottpdx） December 29, 2022

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