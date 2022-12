悚！年輕媽媽等火車 突將3歲女兒推落月台……

2023/01/01 01:22

〔即時新聞/綜合報導〕美國俄勒岡州波特蘭一座車站日前發生一起驚魂事件,女子竟無緣無故將3歲女兒推落月台,所幸旁人趕緊將人救上來,未釀憾事。

根據《福斯新聞》 報導,32歲女子沃克曼(Brianna Workman)上週三(12月28日)帶著3歲女兒在波特蘭一處車站等車,坐在後方座椅上的她忽然起身,狠狠將前方站著的女兒推落月台,有個男子見狀趕緊上前將女童救上來。所幸當時列車尚未進站,而女童額頭撞到留下紅印,直喊頭痛。

請繼續往下閱讀...

法院紀錄顯示,沃克曼波特蘭一直過著無家可歸的生活。警方指出,她犯案隔天被逮捕到案,依多項罪嫌移送法辦。

WARNING: The following video is rather disturbing. It shows a child being pushed onto the MAX tracks at Gateway TC in NE #Portland on Wednesday evening. 32 y/o Brianna Workman was arrested. pic.twitter.com/dmqHZLvlKZ