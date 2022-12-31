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    預告俄國跨年後封邊境、再徵兵 烏克蘭防長喊話「俄男快逃」

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫。（美聯社檔案照）

    烏克蘭國防部長列茲尼科夫。（美聯社檔案照）

    2022/12/31 21:48

    〔編譯管淑平／綜合報導〕烏俄戰爭已持續10個月，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在12月31日表示，俄羅斯政府準備在明年1月初再次動員徵兵，他向俄國役齡男人喊話：你們還有1週的時間離開。烏國國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）日前受訪也指出，俄國新一波徵兵行動會從1月5日展開。

    列茲尼科夫在2022年歲末，特地向俄國符合政府徵兵年齡條件的民眾心戰喊話，他說，「我很肯定地知道，你們從現在起只有約1週的時間，還能至少有些選擇，在（2023年）1月初，俄羅斯當局將關閉邊界，禁止男性出境，接著宣佈戒嚴、啟動另一波動員」，他說，「白俄羅斯的邊境將關閉」。

    俄羅斯在2022年2月24日揮軍侵略烏克蘭，這場戰爭打了10個月，正陷入僵局。列茲尼科夫說，克里姆林宮早就明白，對烏克蘭戰爭已經成了一場災難，「但是他們不能向你們（俄國役齡男性）承認這一點，因為這樣他們就會要為一切承擔責任。」

    他說，俄羅斯領導階層無意保護俄羅斯，「他們在保護他們自己，他們的地位、財產和財富，因此，他們要把罪責推給你們，讓你們成為這場罪行的共犯。」

    烏國國防部情報總局局長布達諾夫12月30日在英國廣播公司（BBC）新聞網的訪問，也提到俄國準備再度動員，並指出新一波徵兵行動會從1月5日展開。

    烏克蘭武裝部隊公佈到12月31日為止，俄軍在這場戰爭中已有10萬5960人陣亡，6075輛裝甲車、4707輛坦克、2016門大砲被毀。

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