為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄羅斯跨年夜也來亂！烏克蘭全境空襲警報大響

    今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。（圖擷取自ArmyInform推特）

    今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。（圖擷取自ArmyInform推特）

    2022/12/31 20:14

    〔即時新聞／綜合報導〕今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。

    烏克蘭陸軍情報局「ArmyInform」今日發布推文，表示烏克蘭全境都發布空襲警報，請全國民眾注意安全，最後則諷刺：「俄羅斯人用這樣的方式『祝賀』烏克蘭新年快樂。」

    烏克蘭陸軍情報局也提到，目前哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、奧德薩（Odesa）、基洛沃格勒（Kirovohrad）、聶伯羅州（Dnipropetrovsk）與日托米爾（Zhytomyr）等地因應空襲，已預防性限電。

    今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。（圖擷取自ArmyInform推特）

    今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。（圖擷取自ArmyInform推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷還沒放棄掌控烏克蘭 北約秘書長曝和平最快途徑
    2022/12/31 14:01

    普廷還沒放棄掌控烏克蘭 北約秘書長曝和平最快途徑
    因烏俄戰爭受制裁 俄羅斯寡頭損失共2.9兆財產
    2022/12/31 08:47

    因烏俄戰爭受制裁 俄羅斯寡頭損失共2.9兆財產

    延續豪宅DNA 晨均用心創生活質感
    俄中關係引美方關切 美國務院：密切關注北京動作
    2022/12/31 07:42

    俄中關係引美方關切 美國務院：密切關注北京動作
    俄羅斯「芭蕾壞男孩」將普廷紋在身上 義大利劇院取消演出
    2022/12/31 00:22

    俄羅斯「芭蕾壞男孩」將普廷紋在身上 義大利劇院取消演出

    鄰市心最近水岸宅 首選「自慢藏」
    俄羅斯遭天下圍攻 普廷向同溫層拜年取暖
    2022/12/30 23:38

    俄羅斯遭天下圍攻 普廷向同溫層拜年取暖
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播