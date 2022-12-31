俄羅斯跨年夜也來亂！烏克蘭全境空襲警報大響

今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。（圖擷取自ArmyInform推特）

2022/12/31 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。

烏克蘭陸軍情報局「ArmyInform」今日發布推文，表示烏克蘭全境都發布空襲警報，請全國民眾注意安全，最後則諷刺：「俄羅斯人用這樣的方式『祝賀』烏克蘭新年快樂。」

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烏克蘭陸軍情報局也提到，目前哈爾科夫（Kharkiv）、蘇梅（Sumy）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）、奧德薩（Odesa）、基洛沃格勒（Kirovohrad）、聶伯羅州（Dnipropetrovsk）與日托米爾（Zhytomyr）等地因應空襲，已預防性限電。

Air raid alert all over ????????.

That's how russians "congratulate" Ukraine with Happy New year.



Please, stay safe. #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/IHbw3xK7XU — ArmyInform （@armyinformcomua） December 31, 2022

今（31）日是跨年夜，全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲，烏克蘭全境都響起防空警報。（圖擷取自ArmyInform推特）

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