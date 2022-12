俄羅斯跨年夜也來亂！烏克蘭全境空襲警報大響

2022/12/31 20:14

〔即時新聞/綜合報導〕今(31)日是跨年夜,全球民眾都期待新的一年到來。然而俄羅斯今日仍對烏克蘭發動空襲,烏克蘭全境都響起防空警報。

烏克蘭陸軍情報局「ArmyInform」今日發布推文,表示烏克蘭全境都發布空襲警報,請全國民眾注意安全,最後則諷刺:「俄羅斯人用這樣的方式『祝賀』烏克蘭新年快樂。」

烏克蘭陸軍情報局也提到,目前哈爾科夫(Kharkiv)、蘇梅(Sumy)、尼古拉耶夫(Mykolaiv)、奧德薩(Odesa)、基洛沃格勒(Kirovohrad)、聶伯羅州(Dnipropetrovsk)與日托米爾(Zhytomyr)等地因應空襲,已預防性限電。

Air raid alert all over ????????.

That's how russians "congratulate" Ukraine with Happy New year.



Please, stay safe. #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/IHbw3xK7XU