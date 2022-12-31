告別2022！煙火接力迎新年 全球50億人線上等（不斷更新）

澳洲雪梨將於台灣時間晚間9點迎接2023，今年約有50億人會在線上觀看雪梨跨年轉播。圖為雪梨港去年12月31日跨年煙火秀畫面。（美聯社）

2022/12/31 18:49

〔即時新聞／綜合報導〕2022年全球突破80億人口，今天（12月31日）按照時區順序陸續告別這跌宕起伏的一年，邁入後疫情時代，許多國際大城市相繼恢復跨年煙火與慶祝活動，不少人都相當期待一個新的開始。部分地區比台灣還早一步跨年，本報帶領讀者一探各地精彩活動，一同迎接嶄新的2023年！

今年最早迎接跨年夜的國家是時區為UTC+13的東加王國（Tonga）、薩摩亞（Samoa）、太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）的恩德伯里島（Enderbury Island），紐西蘭也因為實施日光節約時間，將時鐘撥快1小時，這4國在台灣時間今晚7點就將率先迎接2023到來。

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紐西蘭媒體《Stuff》指出，紐西蘭北島大城奧克蘭（Auckland）將是全球第一個迎接2023年的大都會，當地政府將會在知名地標「天空塔」（SkyCity）施放盛大跨年煙火。

緊接著是澳洲雪梨（Sydney），台灣時間晚間9點迎接2023，跨年煙火秀將於雪梨港登場，借助雪梨歌劇院和港灣大橋施放近萬發煙火，還有長達3分鐘的燈光秀。澳洲廣播公司《ABC NEWS》報導指出，儘管連日降雨，今天一大早就有大批民眾到雪梨港佔位，今年預計有超過100萬名觀眾湧入雪梨這座城市；且因為澳洲雪梨是全球最早跨年的大城市之一，加上每年煙火秀都令外界嘆為觀止，今年約有50億人會在線上觀看雪梨跨年轉播。

再來是日本與南韓，預計台灣時間晚間11點迎新年。不過日本正值第八波疫情，本月27日東京單日確診飆破2.2萬大關，往年作為跨年倒數熱點的澀谷今年也取消相關慶祝活動，已是連續3年喊卡。至於南韓，不少地方都有舉辦煙火、音樂活動，最受韓民眾期待的就是因疫情暫停3年，今年終於恢復的日出活動，該活動將在首爾各區熱門日出景點如道峰山、開運山、北首爾夢之森舉行，預期將吸引大批民眾前往。

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