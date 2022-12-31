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    選美大賽頒獎人「透明裝」太辣喧賓奪主？主辦單位致歉

    2022年越南小姐選美大賽上，頒獎人因為一席略顯「透明」的長裙吸走了目光焦點，過於性感的裝扮讓當屆亞軍頓時失色。（翻攝推特）

    2022年越南小姐選美大賽上，頒獎人因為一席略顯「透明」的長裙吸走了目光焦點，過於性感的裝扮讓當屆亞軍頓時失色。（翻攝推特）

    2022/12/31 14:08

    〔即時新聞／綜合報導〕頒獎典禮上，焦點應屬於得獎者，不過2022年越南小姐選美大賽上，頒獎人因為一席略顯「透明」的長裙吸走了目光焦點，過於性感的裝扮讓當屆亞軍頓時失色；這段插曲引發正反論戰，主辦單位與頒獎人事後都對此致歉。

    綜合外媒報導，2022年越南小姐選美大賽決賽在近日結束，由24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）奪得亞軍；得獎佳麗上台準備受獎，而亞軍則是由前輩、2020年越南小姐亞軍得主芳英（Phuong Anh）來擔任頒獎人。

    兩名佳麗頭戴后冠在台上並肩，雖然外表同樣出眾，但芳英一身略顯「透明」的黃色薄紗長裙卻奪走了所有人的目光；整件長裙看起來雖然造型優雅，但幾乎遮不住黃紗底下的膚色，對於這個場合而言似乎「太過火辣」。有觀眾不認同芳英的衣著，認為這樣有點喧賓奪主，如果是刻意為之的話會很令人反感。

    事件引發爭議，主辦單位就此向大眾致歉，表示這一切是失誤所致，當初彩排時，他們沒有將舞台燈全部打開，因此疏忽了裙子透光的問題；芳英本人也就此回應，當時她在長裙下其實有穿一件防走光的緊身防護衣。

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