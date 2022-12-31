選美大賽頒獎人「透明裝」太辣喧賓奪主？主辦單位致歉

2022年越南小姐選美大賽上，頒獎人因為一席略顯「透明」的長裙吸走了目光焦點，過於性感的裝扮讓當屆亞軍頓時失色。（翻攝推特）

2022/12/31 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕頒獎典禮上，焦點應屬於得獎者，不過2022年越南小姐選美大賽上，頒獎人因為一席略顯「透明」的長裙吸走了目光焦點，過於性感的裝扮讓當屆亞軍頓時失色；這段插曲引發正反論戰，主辦單位與頒獎人事後都對此致歉。

綜合外媒報導，2022年越南小姐選美大賽決賽在近日結束，由24歲的鄭翠玲（Trinh Thuy Linh）奪得亞軍；得獎佳麗上台準備受獎，而亞軍則是由前輩、2020年越南小姐亞軍得主芳英（Phuong Anh）來擔任頒獎人。

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兩名佳麗頭戴后冠在台上並肩，雖然外表同樣出眾，但芳英一身略顯「透明」的黃色薄紗長裙卻奪走了所有人的目光；整件長裙看起來雖然造型優雅，但幾乎遮不住黃紗底下的膚色，對於這個場合而言似乎「太過火辣」。有觀眾不認同芳英的衣著，認為這樣有點喧賓奪主，如果是刻意為之的話會很令人反感。

事件引發爭議，主辦單位就此向大眾致歉，表示這一切是失誤所致，當初彩排時，他們沒有將舞台燈全部打開，因此疏忽了裙子透光的問題；芳英本人也就此回應，當時她在長裙下其實有穿一件防走光的緊身防護衣。

Phương Anh （24 tuổi） chia sẻ: "Tôi thấy cũng hơi xui, do ánh sáng chứ bộ trang phục không có vấn đề gì. Tôi có mặc bodysuit bảo hộ bên trong. Chiếc váy làm cho mọi người có cảm giác là xuyên thấu thôi chứ tôi không dám hở gì đâu". pic.twitter.com/B58r8dboly — Nguyễn Văn Sơn Trung （@Ngvasotru82） December 26, 2022

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