軍情動態》監控中國一舉一動 美軍將在帛琉建超視距長程雷達

帛琉已成為美國在太平洋上的重要戰略地點。（法新社）

2022/12/31 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國的軍事較勁越演越烈。在五角大廈推動西太平洋地區的攻擊、防衛能力之際，傳出美軍打算在帛琉設置新的長程視距外雷達系統，讓美空軍能夠隨時對中國解放軍的任何行動瞭若指掌。

《THE WARZONE》報導，有鑑於帛琉的戰略地位越來越顯著，美軍有意在島上設置「戰術機動超視距雷達」（Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar，TACMOR），藉此強化美軍和盟軍在海空領域的警戒能力。

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報導指出，美國防部28日宣布與Gilbane Federal敲定1.18億美元合約，在帛琉建造設置TACMOR所需要的強化平台和地基，預計2026年6月完工。

報導引述美空軍2023年度預算文件中說法，「在與帛琉政府達成協議的情況下，TACMOR將設置在帛琉共和國，並由美國運作」、「藉由研發、測試、評估以及取得系統及其相關配件，將擴展戰士們在攸關美國及盟友利益的太平洋關鍵地區的監控能力。」

報導提到，在美軍準備應對與中國解放軍的尖端衝突及北韓的飛彈武器庫威脅之際，帛琉在戰略上的重要性已不言可喻。TACMOR的部署也凸顯五角大廈對美軍在印太地區常駐的重視。

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