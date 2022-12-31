為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》監控中國一舉一動 美軍將在帛琉建超視距長程雷達

    帛琉已成為美國在太平洋上的重要戰略地點。（法新社）

    帛琉已成為美國在太平洋上的重要戰略地點。（法新社）

    2022/12/31 11:33

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國的軍事較勁越演越烈。在五角大廈推動西太平洋地區的攻擊、防衛能力之際，傳出美軍打算在帛琉設置新的長程視距外雷達系統，讓美空軍能夠隨時對中國解放軍的任何行動瞭若指掌。

    《THE WARZONE》報導，有鑑於帛琉的戰略地位越來越顯著，美軍有意在島上設置「戰術機動超視距雷達」（Tactical Mobile Over-the-Horizon Radar，TACMOR），藉此強化美軍和盟軍在海空領域的警戒能力。

    報導指出，美國防部28日宣布與Gilbane Federal敲定1.18億美元合約，在帛琉建造設置TACMOR所需要的強化平台和地基，預計2026年6月完工。

    報導引述美空軍2023年度預算文件中說法，「在與帛琉政府達成協議的情況下，TACMOR將設置在帛琉共和國，並由美國運作」、「藉由研發、測試、評估以及取得系統及其相關配件，將擴展戰士們在攸關美國及盟友利益的太平洋關鍵地區的監控能力。」

    報導提到，在美軍準備應對與中國解放軍的尖端衝突及北韓的飛彈武器庫威脅之際，帛琉在戰略上的重要性已不言可喻。TACMOR的部署也凸顯五角大廈對美軍在印太地區常駐的重視。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國務院批准售台反戰車系統 2承包軍火商曝光
    2022/12/29 12:33

    美國務院批准售台反戰車系統 2承包軍火商曝光
    軍情動態》強化戰場覺知 美軍AR頭盔蓄勢待發
    2022/12/28 17:08

    軍情動態》強化戰場覺知 美軍AR頭盔蓄勢待發

    2022富邦長春公開賽蔡啟煌喜穿冠軍藍夾克
    軍情動態》1架37億！ 美軍「種馬王」CH-53K直升機全速量產
    2022/12/27 17:16

    軍情動態》1架37億！ 美軍「種馬王」CH-53K直升機全速量產
    軍情動態》中國驅逐艦出沒南太平洋！ 法國也派軍機監視
    2022/12/23 21:05

    軍情動態》中國驅逐艦出沒南太平洋！ 法國也派軍機監視

    鄰市心最近水岸宅 首選「自慢藏」
    軍情動態》中國艦載無人機起降演練 外媒研判母艦投入服役
    2022/12/23 11:45

    軍情動態》中國艦載無人機起降演練 外媒研判母艦投入服役
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播