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    綜觀中國2022 習近平拿下第三任期成少數亮點

    中國領導人習近平。（美聯社）

    中國領導人習近平。（美聯社）

    2022/12/31 11:24

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年即將到來，中國在這一年間經歷領導人習近平連任、疫情衝擊等大事，外媒也以「中國習近平在動盪的2022年鞏固對權力的掌控」為題，綜談中國這一年來的狀況。

    《路透》報導，習近平在今年10月拿下史無前例的第三屆任期，成為自毛澤東時代以來，中國最有權力的領袖，然而對習近平來說，這是2022年少見的亮點，今年是中國動盪的一年，該國因為清零政策，出現罕見的街頭抗爭，連帶著經濟增速也低於官方目標，龐大的房地產業危機也依然存在。

    另外，北京與西方的關係惡化，一方面跟中俄夥伴關係有關，一方面跟美國支持台灣有關，中國認為台灣是其領土的一部分。

    隨著中國各城市的抗議者走上街頭，中國意外放棄清零政策，然而全球專家都示警，稱中國的疫苗覆蓋率不足，而且衛生系統還沒做好準備。

    報導指出，幾十年來，中國是世界重要的經濟成長引擎，也是製造業供應鏈的關鍵，因此疫情或是地緣政治緊張，對全球經濟會產生影響。習近平進一步鞏固權力，使中國更加專制，此舉讓批評者憂心會增加政策失誤的風險。

    2023年中國稱將專注於經濟，外交方面，習近平似乎嘗試著緩和與西方之間的緊張，但北京也試著在全球秩序上與美國分庭抗禮。

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