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    日本2萬噸神盾艦外型首曝光 將搭載高超音速飛彈攔截器

    日本防衛省於今年8月公布將建造「2萬噸神盾艦」，近日防衛省首度公布這款神盾艦的模擬圖，並表示其也能搭載未來開發的高超音速飛彈攔截器。（圖擷取自navalnews）

    日本防衛省於今年8月公布將建造「2萬噸神盾艦」，近日防衛省首度公布這款神盾艦的模擬圖，並表示其也能搭載未來開發的高超音速飛彈攔截器。（圖擷取自navalnews）

    2022/12/30 20:43

    〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省於今年8月公布將建造「2萬噸神盾艦」，近日防衛省首度公布這款神盾艦的模擬圖，並表示其也能搭載未來開發的高超音速飛彈攔截器。

    在防衛省公布的2023年度防衛預算草案中，日本已決定建造2艘排水量達2萬噸以上的神盾艦，作為放棄部署新型飛彈防禦系統「陸基神盾」的替代方案。其將成為海上自衛隊最大艦艇。

    根據軍聞媒體《navalnews》25日報導，日本防衛省於23日公佈2023財年的預算要求報告，其中也包含這款神盾艦（ASEVs，Aegis system-equipped vessels）的資訊與模擬圖。

    報告中提到，這2艘神盾艦將搭載SPY-7主動式相列雷達和標準6型（SM-6）防空飛彈，在未來甚至能搭載高超音速飛彈攔截器。其任務也與海自其他神盾艦不同，將專注於彈道飛彈與高超音速滑翔飛行器（HGV）的攔截作戰。

    而報告中也曝光這款神盾艦的模擬圖，可見其構型與海自的神盾飛彈驅逐艦「摩耶級」類似，但艦體寬了不少，且從艦橋設計來看，其裝備的SPY-7主動式相列雷達似乎不只前方兩面，後方也疑似有兩面。

    而在武器方面，模擬圖中並未出現艦砲，但艦艏則安裝大量垂直發射系統（VLS），至少有64個VLS供標準6型防空飛彈或高超音速飛彈攔截器使用，其也具備直升機機庫。

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