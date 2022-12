繃緊神經！譚德塞：「可以理解」各國對中國旅客採取管制

2022/12/30 12:46

〔即時新聞/綜合報導〕儘管武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情確診數如海嘯暴增,中國仍在本週宣布2023年1月8日全面解除邊境管制措施,引起各國繃緊神經,對此世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)今(30)日表示,有鑑於中國提供疫情資訊不足,「可以理解」世界各國相繼對中國旅客實施相關限制來保護該國人民。

綜合外媒報導,譚德塞今在推特發文直指,在中國缺乏提共全面性疫情資訊之下,為保護其人民安全「可以理解」世界各國針對中國旅客實施入境限制等措施。

譚德塞補充,世衛組織需要更詳盡的資訊,才能對中國境內疫情進行更加全面的風險評估,呼籲中國應提供更多國內武肺病毒資訊。他強調,「我們將持續注意不斷變化的局勢,也將鼓勵中國追蹤武肺病毒以及讓風險最高的族群接種疫苗,我方會繼續提供臨床照護、保護醫療系統的支援。」

據悉,中國國家衛生健康委員會26日突然宣布,從明年1月8日取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離等疫情措施後,促使許多中國人開始規畫出國旅行計畫,這讓日本、南韓、美國等嚴陣以待,相繼對來自中國旅客宣布實施核酸篩檢措施。

In the absence of comprehensive information from #China, it is understandable that countries around the world are acting in ways that they believe may protect their populations. #COVID19