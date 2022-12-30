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    繃緊神經！譚德塞：「可以理解」各國對中國旅客採取管制

    譚德塞表示，有鑑於中國供疫情資訊不足，「可以理解」世界各國相繼對中國旅客實施限制來保護該國人民。（歐新社）

    譚德塞表示，有鑑於中國供疫情資訊不足，「可以理解」世界各國相繼對中國旅客實施限制來保護該國人民。（歐新社）

    2022/12/30 12:46

    〔即時新聞／綜合報導〕儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情確診數如海嘯暴增，中國仍在本週宣布2023年1月8日全面解除邊境管制措施，引起各國繃緊神經，對此世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（30）日表示，有鑑於中國提供疫情資訊不足，「可以理解」世界各國相繼對中國旅客實施相關限制來保護該國人民。

    綜合外媒報導，譚德塞今在推特發文直指，在中國缺乏提共全面性疫情資訊之下，為保護其人民安全「可以理解」世界各國針對中國旅客實施入境限制等措施。

    譚德塞補充，世衛組織需要更詳盡的資訊，才能對中國境內疫情進行更加全面的風險評估，呼籲中國應提供更多國內武肺病毒資訊。他強調，「我們將持續注意不斷變化的局勢，也將鼓勵中國追蹤武肺病毒以及讓風險最高的族群接種疫苗，我方會繼續提供臨床照護、保護醫療系統的支援。」

    據悉，中國國家衛生健康委員會26日突然宣布，從明年1月8日取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離等疫情措施後，促使許多中國人開始規畫出國旅行計畫，這讓日本、南韓、美國等嚴陣以待，相繼對來自中國旅客宣布實施核酸篩檢措施。

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