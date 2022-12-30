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    俄空襲釀3死多地停電 烏克蘭嚴寒中準備迎新年

    在俄羅斯發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。（美聯社）

    在俄羅斯發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。（美聯社）

    2022/12/30 08:25

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，在俄羅斯對全國各地發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。

    法新社報導，澤倫斯基說：「截至今天傍晚，烏克蘭多數地區都停電。」

    「基輔州（Kyiv）和首都、利維夫州（Lviv）、敖德薩（Odessa）市與州、赫松（Kherson）市與州、文尼察州（Vinnytsia）和外喀爾巴阡州（Transcarpathia）的情況特別艱困。」

    「俄羅斯每次發起這種飛彈空襲，只會把自己更進一步推向死胡同。他們的飛彈數量日益減少。」

    「相反的，作為全球最大恐怖分子，會讓俄羅斯及其公民長期承受後果。每一枚飛彈只是證明這一切都必須靠（戰爭）法庭來解決，這就是之後會發生的事。」

    烏克蘭各地今天上午傳出爆炸聲響，包括首都基輔、第2大城哈爾科夫（Kharkiv）和毗鄰波蘭的利維夫市。就連距離俄羅斯近1000公里、烏克蘭西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）都被飛彈攻擊。

    烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）提到今天俄軍的最新空襲時說：「我們有3人死亡、6人受傷，包括一名孩童。」

    烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）說，俄羅斯發射69枚巡弋飛彈，其中54枚遭到擊落。

    外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文，在烏克蘭人民準備慶祝新年時，俄軍採取「無意義的野蠻行徑」。

    另一方面，白俄羅斯國防部表示，白俄在西部毗鄰波蘭的布勒斯特市（Brest）擊落一枚烏克蘭的飛彈，並播出碎片落地的影像。

    白俄羅斯外交部發言人說，明斯克當局召喚烏克蘭大使，以抗議這起事件。

    此事發生於今天上午10時至11時之間，大約是俄軍發射大量飛彈攻擊烏克蘭的同一時間。

    基輔政府今天稍晚指出，這起事件可能是俄國試圖把白俄拖進衝突的計謀。烏克蘭國防部在聲明中表示：「烏克蘭方面不排除是俄方蓄意挑釁，為其巡弋飛彈安排這樣的路徑，好在白俄領土上空引發攔截。」

    就在上個月，據信是烏克蘭防空部隊發射的一枚S-300飛彈掉落波蘭境內。

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