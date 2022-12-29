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    武漢肺炎》疫情快又猛 中國專家：北京感染率恐已逾8成

    前中國疾控中心流行病學首席科學家曾光今天指出，這波Omicron風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80%，甚至有可能更高。（中央社資料照）

    前中國疾控中心流行病學首席科學家曾光今天指出，這波Omicron風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80%，甚至有可能更高。（中央社資料照）

    2022/12/29 22:39

    〔中央社〕中國當前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情既快又猛，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光今天指出，這波Omicron風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80%，甚至還有可能更高。

    據鳳凰網報導，「2022鳳凰網財經峰會」29日召開，曾光發表主題為「走出新冠疫情，迎接勝利曙光」的演講並接受專訪。

    當被問及為什麼這次的疫情風暴好像來得特別急特別猛，曾光指出，這是多方面因素造成的。首先，北京是Omicron BF.7變異株為主，這是迄今以來傳播率最強的毒株。

    其次是氣候因素，他說，因為正好12月以後，冬季最寒冷的季節到來，人們可以說是呼吸道比較乾燥，另外是在室內聚集性比較多，這樣最容易造成呼吸道疾病的傳播。

    曾光並指出，另外可能還有其他呼吸道傳染病在裡面，比如流感，從6月以後就發現南方流感疫情異常高發，流感也出現了變異株，到冬天以後北方的流感爆發率就上升了。諸多因素湊在一起，就迎來了Omicron的風暴，而且這個風暴確實來勢非常快，「進展速度超過了我們的想像」。

    他說，過去根據流行性腦膜炎傳播的經驗，第一波感染人數一般不超過30%，然後再來第二波、第三波，以後兩波都不會比第一波更強。「但是我們沒預到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過50%，60%、70%，甚至80%的感染率。」

    曾光說，現在還沒有一個精確統計的數據，但是他覺得這是可以估算出來的。「可能感染人數在北京市超過80%了，甚至還有可能更高。」這是他的一個判斷。

    根據網傳的中國國家衛健委21日會議紀要，中國大陸12月1日至20日累計染疫已達2.48億人，其中又以北京、四川疫情最嚴重，累計感染率均已超過50%。

    北京市當局迄今未發布推估的染疫人數。但陸媒報導顯示，北京過去兩週處於疫情高峰，醫院急診內科患者人激增5倍，殯儀館爆滿應接不暇。

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