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    除「俄」務盡！敖德薩「俄版武則天」雕像終於拆了

    被拆下的葉卡捷琳娜二世雕像。（美聯社）

    被拆下的葉卡捷琳娜二世雕像。（美聯社）

    2022/12/29 21:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，烏南重鎮敖德薩市（Odessa）民眾請願，要求拆除城中心的俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜二世（又稱凱薩琳大帝）雕像，敖德薩市議會11月30日以壓倒性多數通過後，市府當局29日將已有100多年歷史的葉卡捷琳娜二世雕像拆除，同時該市的沙俄名將蘇沃洛夫（Alexander Suvorov）雕像，也一併移除。

    敖德薩當地媒體《Dumskaya》報導，蘇沃洛夫的雕像將被轉移並保存到敖德薩國家藝術博物館。至於葉卡捷琳娜二世的雕像，目前去向仍不明朗。

    據稱葉卡捷琳娜二世在19世紀頒布法令創建了敖德薩，當時那裡是俄羅斯帝國的第二大城市。敖德薩的居民多數說俄語，在戰前也是烏國親俄政黨的重要票倉。

    出生於普魯士的葉卡捷琳娜二世（1762－1796年在位），是俄羅斯歷史上唯一被稱為大帝的女沙皇。1762年率領禁衛軍發動政變罷黜丈夫彼得三世當上皇帝之後，葉卡捷琳娜二世在與鄂圖曼帝國（土耳其前身）的戰爭中搶下克里米亞半島，接著又聯合普魯士和奧地利於1772、1793和1795年3次瓜分波蘭、侵占了立陶宛、白俄羅斯和西烏克蘭的大部分土地，置喬治亞為保護國，俄國版圖由此擴大了67萬平方公里，一步步為俄羅斯擴張版圖。

    葉卡捷琳娜二世曾信誓旦旦地說道：「如果我能活到200歲，整個歐洲都將匍匐在我的腳下。」她被稱為是西方國家的「武則天」，就連伏爾泰都稱呼她為歐洲上空最耀眼的明星。

    烏克蘭敖德薩市（Odessa）城中心百年歷史俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜二世（又稱凱薩琳大帝）雕像今天拆除。（歐新社）

    烏克蘭敖德薩市（Odessa）城中心百年歷史俄羅斯女沙皇葉卡捷琳娜二世（又稱凱薩琳大帝）雕像今天拆除。（歐新社）

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