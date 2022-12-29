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    美售台車載火山系統 快速縱深布雷阻滯敵軍

    美國國防安全合作署（DSCA）宣布國務院批准售台M136火山布雷系統。一輛車載火山布雷系統含960枚反戰車/人員地雷，能快速鋪出一道長1100公尺、寬120公尺雷區阻滯敵軍。（擷自維基百科）

    美國國防安全合作署（DSCA）宣布國務院批准售台M136火山布雷系統。一輛車載火山布雷系統含960枚反戰車/人員地雷，能快速鋪出一道長1100公尺、寬120公尺雷區阻滯敵軍。（擷自維基百科）

    2022/12/29 17:28

    〔中央社〕美國國防安全合作署（DSCA）宣布國務院批准售台M136火山布雷系統。一輛車載火山布雷系統含960枚反戰車/人員地雷，能快速鋪出一道長1100公尺、寬120公尺雷區阻滯敵軍。

    這次軍售的主要項目包括火山（Volcano）車載布雷系統、10噸重型增程機動戰術卡車（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐裝訓練彈藥（練習用假彈）、M89訓練彈藥（測試彈）與相關設備、操作與維護培訓等。

    綜合外電與美國軍事網站報導，火山車載布雷裝置是美國陸軍1980年代研發的快速自動化地雷布放系統，地雷還能定時自動啟爆，讓戰場指揮官能以最少的兵力部署出大縱深的反戰車/人員戰術地雷區，是非常理想的戰場阻絕機制。

    地雷自爆啟動可選擇設定為4小時到15天內不等，一輛布雷卡車可在4到12分鐘內鋪設出一道約1100公尺長、120公尺款的雷區。

    車載火山布雷系統是以M977型8X8輪型增程機動戰術卡車為基礎。卡車裝有地雷撒布器，一個撒布器有4個發射架，每具發射架最多可容納40個M87地雷罐，每個地雷罐含6枚地雷，總容量為960枚。一組熟練的4人操作團隊約20分鐘就能完成地雷裝填。

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