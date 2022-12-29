埃及豔后有7位 大家熟知的是克利歐佩特拉7世

古埃及其實共有7位埃及豔后，大家所熟知、作為凱薩大帝情人和安東尼妻子的那位埃及豔后，指的是克利歐佩特拉七世（Cleopatra VII）。 （取自網路）（記者盧永山攝）

2022/12/29 12:32

〔編譯盧永山／綜合報導〕埃及豔后克利歐佩特拉（Cleopatra）是歷史上最著名的女性之一，她不僅是凱薩大帝（Julius Caesar）的情人，也是凱薩最重要軍事指揮官安東尼（Mark Antony）的妻子，她的自殺標誌著埃及併入羅馬帝國版圖。但根據Ancient Origns 12月29日報導，古埃及其實共有7位埃及豔后，大家所熟知、作為凱薩大帝情人和安東尼妻子的那位埃及豔后，指的是克利歐佩特拉七世（Cleopatra VII）。

在埃及最後1個獨立的王朝托勒密王朝（Ptolemaic dynasty）統治期間，克利歐佩特拉是皇室女性中非常流行的名字，這個王朝的成員都是托勒密一世索特（Ptolemy I Soter）的後代。而托勒密一世索特是古希臘馬其頓王國亞歷山大大帝麾下的其中一名大將，亞歷山大大帝在公元前332年將埃及併入馬其頓帝國，公元前323年在亞歷山大的帝國分裂時，托勒密一世索特分到埃及成為她的領地，隨後在亞歷山卓城建立王國。

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就像歷史上的許多皇室一樣，托勒密王朝非常執迷於純潔的觀念，以至於他們傾向於近親通婚，以保持純正的血統。快速瀏覽家譜後，就會發現托勒密王朝的法老（國王、女王）經常與他們的姐妹結婚，而且他們非常喜歡托勒密這個名字，意思是「好戰」，還有克利歐佩特拉，意思是「榮耀父親」。

古埃及實際上有7位埃及豔后，大家熟知的那位是古埃及最後1位法老克利歐佩特拉七世。克利歐佩特拉七世是利用宣傳為自己謀利的專家，令羅馬人感到恐懼的是，當她與凱撒大帝生了1個兒子時，她順應潮流，將他命名為托勒密．凱撒 （Ptolemy Caesar），綽號凱撒里昂 （Caesarion） 或「小凱撒」。

克利歐佩特拉一世是敘利亞人，塞琉古帝國國王安條克二世（Antiochus II）的女兒，公元前 193 年與托勒密五世結婚，在他於公元前 180 年去世後，她成為托勒密王朝首任女王，與兒子共同攝政，還將兒子命名為托勒密六世。她的另外2個孩子被命名為克利歐帕佩特拉二世（Cleopatra II）和托勒密八世（Ptolemy VIII）。

儘管他們中的許多人同名，但克利歐佩特拉和托勒密家族是個非常邪惡的家族，他們的王朝以持續不斷的家族權力鬥爭聞名。例如，托勒密八世殺死了他姐姐克利歐佩特拉二世的兒子，然後將肢解的屍體碎片送給姐姐克利歐佩特拉二世，做為生日禮物。托勒密八世還與克利歐佩特拉三世（克利歐佩特拉二世之女）結婚，以防止其他人獲得王位。

家族權力鬥爭最終以戰爭告終，克利歐佩特拉二世佔據上風，迫使托勒密八世逃往塞浦路斯，然後成為第一位登上王位的女性和唯一的托勒密王后。當托勒密八世於公元前 126 年返回亞歷山卓城時，他對所有支持他姐姐克利歐佩特拉二世的人發動血腥大清洗。

克利歐佩特拉七世的統治延續了野蠻的趨勢，據說她參與了對她3個兄弟姐妹的暗殺：包括弟弟托勒密十三世、弟弟托勒密十四世和妹妹阿爾西諾四世（Arsinoe IV）。

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