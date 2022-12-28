我們不是叛徒！自由俄羅斯軍團：與烏克蘭並肩對抗邪惡普廷政權

自由俄羅斯軍團發言人「凱撒」（見圖）受訪時指出，他並不是俄羅斯的叛徒，而是在對抗普廷政權。（法新社）

2022/12/28 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕自從俄羅斯總統普廷（Vladmir Putin）揮軍入侵烏克蘭以來，由部分俄羅斯與白俄羅斯投奔者組成的「自由俄羅斯軍團」，便與烏克蘭部隊並肩對抗俄軍。軍團發言人近期接受訪問時表示，他並不是在與他的祖國作戰，也不是叛徒，他的所作所為是在對抗邪惡的普廷政權。

《法新社》報導，化名為凱撒（Caesar）的自由俄羅斯軍團發言人指出，自由俄羅斯麾下共有數百名俄羅斯人，在歷經兩個月的訓練後，他們於5月被部署到烏東頓巴斯地區，目前一部份士兵正在戰況激烈的巴赫穆特鎮（Bakhmut）作戰。

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一名不願透露姓名的烏克蘭軍官透露，為了確保忠誠度，自由俄羅斯的士兵們需要經過層層面試與心理測驗，甚至還得通過測謊器的考驗，不過他們都是積極且專業的戰士，「他們把事情做得很完美」。

凱撒表示，他過去曾在俄國第二大城聖彼德堡擔任物理治療師，他稱自己是個「右翼民族主義者」，並認為普廷的政權只能靠武力推翻。

凱撒說，「俄羅斯正步向死亡，去各處村莊看看，你會見到醉鬼、毒蟲、罪犯。人民正在受苦。」他指出，很顯然普廷掌權的這20年就是罪魁禍首。凱撒接著批評，「他的制度，他的政府還有他的跟班，全都是一坨大便。他們是失敗者、腐敗者、竊賊，只想著為金錢享樂而活。這才不是治理國家的方法。」

軍團中另一名綽號為「季希」（Tikhiy）或「緘默」（Silent）的受訪者表示，當戰事爆發時，他正與烏克蘭籍的妻子在烏克蘭首都基輔（Kyiv）探親，而開戰後他幾乎不再與俄羅斯那邊的家人有過聯繫。

季希說，「他們有點被洗腦了，但我知道他們擔心我。」至於他的俄羅斯友人們，季希指出，「他們坐在俄羅斯沙發上，重複喊著：『我們要解放烏克蘭』。」

戰事爆發時，「季希」正與妻子在基輔探親，他事後並沒有選擇返回俄羅斯，而是加入烏克蘭陣線。（法新社）

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