為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    比茅台還令人垂涎！ 中國權貴搶囤抗病毒藥Paxlovid加劇藥荒

    中國有權有錢的菁英階層正在囤積美國輝瑞公司生產的Paxlovid，影響醫院藥物資源，也讓染疫的一般民眾難以獲得藥物治療。（路透檔案照、歐新社；本報合成）

    中國有權有錢的菁英階層正在囤積美國輝瑞公司生產的Paxlovid，影響醫院藥物資源，也讓染疫的一般民眾難以獲得藥物治療。（路透檔案照、歐新社；本報合成）

    2022/12/28 17:04

    〔編譯管淑平／綜合報導〕中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施大鬆綁後，造成醫藥系統大混亂，英國《金融時報》28日引述中國醫界消息報導，中國有權有錢的菁英階層正在囤積美國輝瑞公司生產、在西方廣泛可得的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，影響醫院藥物資源，也讓染疫的一般民眾難以獲得藥物治療。

    《金融時報》引述多個中國公立和民營醫院消息，有醫師透露，官員和商界老闆為了保護年邁父母或家人、朋友，以離譜高價搜刮Paxlovid，導致需求上升，現在Paxlovid不是庫存已空，就是僅限有嚴重既有疾病的武肺患者使用。

    此事也再次具體呈現出中國醫療的不平等。香港大學病毒學家金冬雁說，「不應該以人們的權勢或財富來決定是否能取得Paxlovid」，「這是救命藥，應該讓每一個需要的人都能用得到。」

    Paxlovid是目前唯一一款獲得中國政府批准在國內使用的外國新冠藥物，不過，當局在提供民眾使用該藥物的動作遲緩。一名中國政府顧問透露，今年3月上海疫情大爆發時，政府進口了首批2萬1200盒Paxlovid，但是因擔心影響本國藥品競爭力，發貨量很少，供不應求，「我們不希望依靠其他國家的抗新冠病毒藥」，「我們需要為國產藥創造市場空間」。

    在一些高級民營醫院，一盒Paxlovid售價最高達8300人民幣（約3萬7000台幣），相較之下，美國政府4月以一個療程用藥530美元（約1萬6500台幣）向輝瑞購買該藥物。北京明德醫院（Oasis International Hospital）一名官員說，這個月300盒Paxlovid庫存在24小時內就賣光，下一次發貨不知道何時。

    Paxlovid供應量有限，也使這款藥物成為中國權貴人士之間熱門的禮物，北京一間分銷醫院人員說，「可觀」數量的這款藥物都被健康的人買走了，「比茅台還令人垂涎。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    美國輝瑞公司生產的口服抗武肺病毒藥Paxlovid。（路透檔案照）

    美國輝瑞公司生產的口服抗武肺病毒藥Paxlovid。（路透檔案照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    解封放飛！中國恐淪病毒煉蠱場 專家估7億人近期染疫
    2022/12/27 20:39

    解封放飛！中國恐淪病毒煉蠱場 專家估7億人近期染疫
    中國放寬防疫 明年1/8起取消入境PCR 感染者不再隔離
    2022/12/27 05:36

    中國放寬防疫 明年1/8起取消入境PCR 感染者不再隔離

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    30多年從沒見過！ 北京醫護揭慘況 院內人滿為患、加護病房全滿
    2022/12/26 18:43

    30多年從沒見過！ 北京醫護揭慘況 院內人滿為患、加護病房全滿

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播