比茅台還令人垂涎！ 中國權貴搶囤抗病毒藥Paxlovid加劇藥荒

中國有權有錢的菁英階層正在囤積美國輝瑞公司生產的Paxlovid，影響醫院藥物資源，也讓染疫的一般民眾難以獲得藥物治療。（路透檔案照、歐新社；本報合成）

2022/12/28 17:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施大鬆綁後，造成醫藥系統大混亂，英國《金融時報》28日引述中國醫界消息報導，中國有權有錢的菁英階層正在囤積美國輝瑞公司生產、在西方廣泛可得的口服抗武肺病毒藥Paxlovid，影響醫院藥物資源，也讓染疫的一般民眾難以獲得藥物治療。

《金融時報》引述多個中國公立和民營醫院消息，有醫師透露，官員和商界老闆為了保護年邁父母或家人、朋友，以離譜高價搜刮Paxlovid，導致需求上升，現在Paxlovid不是庫存已空，就是僅限有嚴重既有疾病的武肺患者使用。

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此事也再次具體呈現出中國醫療的不平等。香港大學病毒學家金冬雁說，「不應該以人們的權勢或財富來決定是否能取得Paxlovid」，「這是救命藥，應該讓每一個需要的人都能用得到。」

Paxlovid是目前唯一一款獲得中國政府批准在國內使用的外國新冠藥物，不過，當局在提供民眾使用該藥物的動作遲緩。一名中國政府顧問透露，今年3月上海疫情大爆發時，政府進口了首批2萬1200盒Paxlovid，但是因擔心影響本國藥品競爭力，發貨量很少，供不應求，「我們不希望依靠其他國家的抗新冠病毒藥」，「我們需要為國產藥創造市場空間」。

在一些高級民營醫院，一盒Paxlovid售價最高達8300人民幣（約3萬7000台幣），相較之下，美國政府4月以一個療程用藥530美元（約1萬6500台幣）向輝瑞購買該藥物。北京明德醫院（Oasis International Hospital）一名官員說，這個月300盒Paxlovid庫存在24小時內就賣光，下一次發貨不知道何時。

Paxlovid供應量有限，也使這款藥物成為中國權貴人士之間熱門的禮物，北京一間分銷醫院人員說，「可觀」數量的這款藥物都被健康的人買走了，「比茅台還令人垂涎。」

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美國輝瑞公司生產的口服抗武肺病毒藥Paxlovid。（路透檔案照）

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