不愛刷牙？美國帥哥醫分享蛀牙病例 洞中掏出謎之陳年腐敗物

美國一名帥哥牙醫師分享他碰過的病例，其中有些患者嚴重蛀牙，食物殘渣因此卡在洞裡腐爛，這名醫師分享駭人的處理過程，讓許多網友體會到牙齒保健的重要性。（翻攝thekidzdentist1@IG）

2022/12/28 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕牙齒照護相當重要，否則嚴重蛀牙可是又痛又傷錢包。美國一名帥哥牙醫師開設社群平台帳號，分享他碰過的病例，其中有些患者嚴重蛀牙，食物殘渣因此卡在洞裡腐爛，這名醫師分享駭人的處理過程，讓許多網友體會到牙齒保健的重要性。

美國洛杉磯帥哥牙醫「The Kidz」經常在社群平台分享各式嚴重病例，有一支用刮刀刮除超厚牙菌斑的影片瀏覽更是突破億次。這些鈣化的物質其實是細菌、礦物質和食物殘渣的混合體，據「The Kidz」介紹，這名患者多年來沒有正確刷牙，所以才有了這般驚人的景象。外媒介紹，他刮除牙菌斑的手術過程活像是從考古學家刮除化石上的沉積物。

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「The Kidz」的治療影片中，蛀牙可以說是最大宗的症狀之一，他分享過幾個嚴重蛀牙的病例，幾個患者的牙齒疏於照顧，已經到了必須靠根管治療的程度，「The Kidz」必須先使用手術器械把腐敗的食物殘渣撈出來，做完清理後才能進行下一步治療程序。

影片中可見一名患者的蛀洞中，卡在裡面的食物殘渣已經腐敗到無法辨識的程度，化成一整坨糜爛的物體，整個蛀洞活像是個「垃圾桶」；另一名患者的蛀洞也很經典，其中卡了一顆番茄籽和一堆菜葉，像是他把午餐「外帶」在蛀洞之中。

這些蛀洞的殘渣清除後，患部只剩下大洞，整顆牙齒內部被掏空，只剩下外殼；見此，有許多網友忍不住尖叫，表示這就是為什麼自己堅持每天刷牙並且定期洗牙，也有網友感到好奇，這些患者的「口氣」究竟會有多嚇人。

這些治療畫面難說究竟是震撼還是噁心，可以確定的是，「The Kidz」因此在社群媒體上獲得不少粉絲關注，這些影片也提醒了大眾牙齒保健的重要性。

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