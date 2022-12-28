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    南韓防疫部門︰30日宣布對中國旅客檢疫措施 嚴控感冒藥供應

    南韓防疫部門今表示，將持續關注中國疫情出現病毒變異的可能性，並嚴格監控國內感冒藥物資供應情況。仁川機場示意圖。（彭博資料照）

    南韓防疫部門今表示，將持續關注中國疫情出現病毒變異的可能性，並嚴格監控國內感冒藥物資供應情況。仁川機場示意圖。（彭博資料照）

    2022/12/28 16:03

    〔即時新聞／綜合報導〕北京政府26日發布最新政策，2023年1月8日起不再對感染者進行隔離措施，並解除入境隔離措施，逐漸回復中國公民出境旅遊，消息發布後引起各國嚴陣以待，對此南韓防疫部門今表示，將持續關注中國疫情出現病毒變異的可能性，並嚴格監控國內感冒藥物資供應情況。

    綜合韓媒報導，防疫對策本部統籌團團長林淑英今召開記者會表示，中國境內染疫人口急遽暴增，其主流變異株亞型「BF.7」居多，加上病毒存在變異的可能性，當局將持續關注該國疫情變化。

    林淑英提到，針對來自中國入境染疫者，防疫部門將盡可能藉由基因定序進行分析，達到密切監控病毒變異狀況，而政府是否會將中國列為加強防疫措施的對象？林叔英指出，政府預計將在本週五（30日）宣布相應措施。

    南韓保健福祉部長、中央災難安全對策本部第一副部長曹圭鴻補充，「未來對國內感冒藥物資供需和防疫管理上，當局將會密切監控，同時迅速採取措施應對，詳細內容會在後天會議討論後公告。」

    據悉，南韓疾病管理廳於本月16日已將中國列為「檢疫查驗重點國家」名單，首都仁川國際機場對「重點管理對象」加強入境篩查，有症狀體溫標準從攝氏37.5度調為37.3度，超過者與同行人員皆須接受核酸檢測。

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