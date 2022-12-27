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    網傳「西安又開始48小時核酸證明」影片 查核：去年舊措施

    網傳「西安又開始48小時核酸證明」影片。經查證，該影片為陝西廣播電視台西安工作站於去年12月20日所發布，非現行規定，傳言挪用過去影片。（圖擷自《MyGoPen》網站）

    網傳「西安又開始48小時核酸證明」影片。經查證，該影片為陝西廣播電視台西安工作站於去年12月20日所發布，非現行規定，傳言挪用過去影片。（圖擷自《MyGoPen》網站）

    2022/12/27 19:35

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台流傳一段影片稱「朝令夕改，夕令朝改。西安又開始48小時核酸證明」。查核平台表示，該影片為陝西廣播電視台西安工作站於2021年12月20日所發布，非現行規定，傳言挪用過去影片，為錯誤訊息。

    查核平台《MyGoPen》今（27）日發布報告指出，社群平台近日流傳一段影片稱：「朝令夕改，夕令朝改。西安又開始48小時核酸證明，公信力坍塌。看來中共認為核酸檢測就是最好的退燒藥，是治療新冠感冒的靈丹妙藥」。

    《MyGoPen》以該影片中簡體字「西安即日起全面查驗48小時核酸檢測陽性證明」為關鍵字在微博上進行搜尋，找到陝西廣播電視台西安工作站官方微博SMC西安站」於18日發布聲明，稱影片是該工作站去年12月20日，根據西安市第31場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情防控工作新聞發布會發佈內容製作，有個別人士下載該則短影片後「隱去發布日期及詳細內容」，斷章取義在自媒體平台上混淆視聽。由此可知，該影片原始來源為陝西廣播電視台西安工作站。

    另外，《MyGoPen》實際查看「SMC西安站」微博，可找到去年12月20日西安市第31場武漢肺炎疫情防控工作新聞發布會全程影片，其中在大約23分30秒處可以看到與網傳影片相同的內容。

    至於西安現行防疫措施，據陝西廣播電視台西安工作站指出，西安全市於今年12月17 日起，所有醫療機構門急診已取消核驗48小時核酸陰性證明；西安市各級直接服務於公眾和企業的政務服務窗口單位也自今年12月19日起，不再查驗辦事人員健康碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

    《MyGoPen》綜合以上可知，網傳內容其實是2021年的影片，目前最新規定已取消查驗核酸檢測證明。

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