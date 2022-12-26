恐龍吃哺乳動物 科學家找到最早的證據

古生物學家表示，他們在掠食性的小盜龍（microraptor）胸腔化石中首次發現了一隻哺乳動物的腳，「這是恐龍吃哺乳動物的第一個記錄」。（取自倫敦瑪麗女王大學霍恩博士研究團隊）

2022/12/26 21:21

〔編譯盧永山／綜合報導〕古生物學家表示，他們在掠食性的小盜龍（microraptor）胸腔化石中首次發現了一隻哺乳動物的腳，「這是恐龍吃哺乳動物的第一個記錄」。這項研究發表在12月20日出刊的《古脊椎動物學雜誌》上。

古生物學家說，在小盜龍胸腔化石中所發現的1.2億年前腳骨化石，長度長0.39英寸（1公分），並非屬於人類的祖先，而是屬於一種小型哺乳動物，可能是老鼠之類的囓齒動物。

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小盜龍的體型很小，只有烏鴉或小貓那麼大，身上有羽毛，生活在1.25億至1.13億年前中國境內的古老森林中，雖然牠們也有兩條腿，但專家認為牠門可能會飛，從一棵樹飛到另一棵樹，捕食小動物。

這項研究的第一作者、倫敦瑪麗女王大學霍恩（David Hone）博士指出：「在恐龍體內找到食物的例子非常罕見，所以每個例子都非常重要，因為這提供了恐龍吃什麼的直接證據。雖然這種哺乳動物絕對不是人類的祖先，但我們可以回顧一下，我們的一些遠古親戚是飢餓的恐龍的食物。 」

霍恩說：「這項研究描繪了一個駭人的時刻——恐龍吃哺乳動物那一瞬間，即使它不像電影『侏羅紀公園』（Jurassic Park）裡描繪的那麼可怕。」

這個標本於2000年首次被研究，但研究人員表示，之前的團隊未能在小盜龍體內發現另一種哺乳動物的遺骸。

進一步的分析顯示，這個獵物是一隻體型與老鼠差不多大小的哺乳動物，牠生活在地面上，不善於攀爬。先前的研究表明，其他小盜龍化石的胃中有非哺乳動物遺骸，例如鳥、蜥蜴或魚。

這項研究的共同作者加拿大麥基爾大學古生物學家拉爾森（Hans Larsson）表示：「我們已經知道小盜龍化石中保有魚、鳥和蜥蜴的部分腹部，這個新發現為牠們的飲食中增加了一種小型哺乳動物，顯示這些恐龍是不挑食的，知道牠們並不專門吃任何特定的食物是件大事。」

不過，該研究團隊指出，不確定這些小盜龍是直接捕食了這些哺乳動物，還是發現牠們已經死亡，並以其為食。

這項研究的另一名共同作者、美國南達科塔州馬蒂山學院的狄塞奇（Alex Dececchi） 博士表示：「最棒的是，小盜龍就像你家的貓一樣大小，應該是一種容易飼養的動物，如果牠跑出家裡，我會很害怕，因為牠會獵殺一切，從餵食器上的鳥到籬笆上的老鼠或池塘裡的魚。」

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