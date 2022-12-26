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    北韓無人機飛臨首爾！南韓戰機升空應對墜毀 距國小僅50公尺……

    南韓空軍一架KA-1輕型攻擊機26日上午執行針對北韓無人機作戰任務時驚傳墜毀。圖右為KA-1同型機，非失事戰機。（歐新社）

    南韓空軍一架KA-1輕型攻擊機26日上午執行針對北韓無人機作戰任務時驚傳墜毀。圖右為KA-1同型機，非失事戰機。（歐新社）

    2022/12/26 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓今天（26日）驚傳一架戰機墜機，所幸機上2名飛官順利逃生。南韓軍方事後表示，因週一發現有多架疑似北韓無人機越界，軍方隨即派出戰機升空應對，失事戰機是在執行針對北韓無人機作戰任務時發生事故。

    根據《韓聯社》報導，南韓空軍一架KA-1輕型攻擊機26日上午11點43分（台灣時間上午10點43分）左右在江原道橫城郡墨溪里墜毀，失事地點距離民宅僅300公尺、距離國小甚至只有50多公尺，嚇壞不少居民和學校師生。機上2名飛官成功逃生，已被相關部門救援送至醫院接受治療，目前2人意識清醒。

    下午，南韓聯合參謀本部表示，韓軍上午10點25分（台灣時間上午9點25分）在京畿道金浦前沿軍事分界線（MDL）以北上空捕捉到多條不明飛航軌跡，經識別後確認為無人機，空軍隨即派出數架戰機和攻擊直升機升空應對，進行廣播示警和射擊示警；失事的KA-1戰機就是在執行針對無人機的作戰支援任務過程中發生事故。

    韓聯參表示，無人機飛至京畿道金浦、坡州和江華島一帶，有多名韓軍官兵用肉眼發現無人機，據稱其大小和外型與2014年越界的北韓無人機相似，這是北韓無人機時隔5年再次侵犯韓國領空。南韓還有多名政府消息人士透露，今天侵犯韓領空的北韓無人機飛越京畿道坡州的居民住宅區，並飛臨首爾附近地區上空。

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