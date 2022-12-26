日本北部大雪 17死、90多人傷

日本北部地區降起大雪，造成17人死、90多人傷。（美聯社）

2022/12/26 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕日本因寒流來襲，在北部地區降起大雪，2萬個家庭一度停電，還造成17人死、90多人傷，當局預告，北部、東北部地區仍有間歇性降雪，請用路人留意路況。

綜合外媒報導，截至今上午8點，山形縣大倉村積雪量為1.72公尺，北海道音根布村積雪量則是1.55公尺，新潟縣魚沼市積雪量為1.28公尺。東北部地區本季降雪量已經是過去平均降雪量的3倍。大雪也吹倒最北部的輸電塔，導致2萬戶民眾在聖誕節一早停電，所幸當日就已復電。

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根據災害管理機構，大雪已經造成17人死、90多人傷，死者大多是「除雪」時發生意外，包含從屋頂跌落或被屋頂積雪活埋致死。日本當局已經呼籲，在屋頂除雪時請多加留意積雪、屋簷旁的冰柱，除雪時請做好安全措施切勿單獨作業。

日本氣象廳也提醒，北部和東北部的山區將間歇性降雪，請司機等用路人留意路況，恐有道路結冰濕滑或交通中斷事件發生。

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