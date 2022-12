日本北部大雪 17死、90多人傷

2022/12/26 17:13

〔即時新聞/綜合報導〕日本因寒流來襲,在北部地區降起大雪,2萬個家庭一度停電,還造成17人死、90多人傷,當局預告,北部、東北部地區仍有間歇性降雪,請用路人留意路況。

綜合外媒報導,截至今上午8點,山形縣大倉村積雪量為1.72公尺,北海道音根布村積雪量則是1.55公尺,新潟縣魚沼市積雪量為1.28公尺。東北部地區本季降雪量已經是過去平均降雪量的3倍。大雪也吹倒最北部的輸電塔,導致2萬戶民眾在聖誕節一早停電,所幸當日就已復電。

請繼續往下閱讀...

根據災害管理機構,大雪已經造成17人死、90多人傷,死者大多是「除雪」時發生意外,包含從屋頂跌落或被屋頂積雪活埋致死。日本當局已經呼籲,在屋頂除雪時請多加留意積雪、屋簷旁的冰柱,除雪時請做好安全措施切勿單獨作業。

日本氣象廳也提醒,北部和東北部的山區將間歇性降雪,請司機等用路人留意路況,恐有道路結冰濕滑或交通中斷事件發生。

#Japan | At least 14 people have been killed in heavy snowfall in Japan



Heavy #snow continues to cause disruption across northern & western parts of #Japan.❄️????️#WinterStorm #WinterSolstice #WinterStorm #winmetawin #Japan #snowfall pic.twitter.com/afv0EFptFM