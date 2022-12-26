中國殯葬業超負荷運轉 殯儀館外湧現2公里排隊車潮

中國武漢肺炎疫情近日迅速升溫，殯葬需求大增，民眾拍下重慶江南殯儀館排隊車潮。（擷取自方舟子推特）

2022/12/26 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，傳出殯葬需求大增，各地殯儀館及火葬場都超過負荷運轉，旅美中國科普作家方舟子爆料，重慶江南殯儀館外出現排隊車潮，還綿延到2公里多；濟南王爐火葬場也有家屬帶著棺材排隊。

中國自7日推出優化防疫新十條後，各地防疫政策陸續大幅鬆綁，不再強制核酸檢驗、封鎖隔離，疫情日益嚴峻，醫藥、殯葬都出現擠兌潮，中媒22日報導，北京門頭溝區殯儀館冰櫃全滿，八寶山為了應對目前的特殊情況，已經改為「24小時全天服務」。

請繼續往下閱讀...

方舟子今在推特貼出重慶江南殯儀館外排隊車潮、濟南王爐火葬場排隊人潮影片，江南影片還提到，「昨天排隊車潮只有一個車道，今天變兩車道」；濟南影片則可見家屬穿著孝服在排隊，一旁還可見排成一列的棺材。

方舟子則寫到，重慶江南殯儀館外面運送屍體的車隊一直排到了「四公里」（地名，距離江南殯儀館近2公里）。

微博網友說，「上海的殯儀館需要排隊六天，花錢託關係去昆山辦事，沒有任何的儀式」、「墓地靠搶，殯儀館爆滿，火化排隊」、「火葬場裡持續不斷的，人山人海的，都是真的」、「身邊也很多人去參加葬禮，一開始沒在意，後來一琢磨才發現太多的人去世了」。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

中國武漢肺炎疫情近日迅速升溫，殯葬需求大增，民眾拍下濟南王爐火葬場排隊人潮。（擷取自方舟子推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法