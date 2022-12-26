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    耶誕夜3輛巴士丟包移民在副總統家門口 白宮譴責殘忍

    美國近日遭受惡魔級冬季風暴侵襲，但耶誕夜當晚卻傳出，有來自德州的3輛巴士將移民丟置在美國副總統賀錦麗的官邸（見圖）外。白宮為此譴責這般行徑殘忍、可恥。（美聯社）

    美國近日遭受惡魔級冬季風暴侵襲，但耶誕夜當晚卻傳出，有來自德州的3輛巴士將移民丟置在美國副總統賀錦麗的官邸（見圖）外。白宮為此譴責這般行徑殘忍、可恥。（美聯社）

    2022/12/26 08:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國近日遭受惡魔級冬季風暴侵襲，但耶誕夜當晚卻傳出，有來自德州的3輛巴士將移民丟置在美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的官邸外。白宮為此譴責這般行徑殘忍、可恥。

    北極極地渦旋引發的嚴重寒潮，上週襲擊美國多數地區，目前已造成至少26人死亡，數十萬家戶停電，並有近2億5000萬人受影響。

    美媒消息指出，在耶誕夜當晚，有3輛來自德州的巴士將移民丟置在美國副總統賀錦麗的官邸外，當時華府的氣溫只有攝氏零下低溫，這些移民只能裹著毯子、窩在賀錦麗官邸外的營火取暖，其中還有人只穿著短褲。

    這番爭議行徑讓外界將矛頭指向德州州政府，白宮助理新聞秘書哈山（Abdullah Hasan）也發布聲明批評，德州州長艾波特（Greg Abbott）在沒與任何聯邦或地方當局協調的情況下，將兒童遺棄在氣溫低於冰點的路邊，他質疑「這是殘忍、危險且可恥的噱頭」。

    據指這些巴士是由德州應急管理部所派出，雖然目前尚未證實這次事件是由艾波特籌劃，不過先前艾波特及其他共和黨州州長，也曾將移民送到賀錦麗官邸或其他民主黨主政的城市。德州聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）也譴責艾波特，在平安夜將沒錢也沒有能力的人趕下車，「不會讓你成為下一任共和黨籍總統」。

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