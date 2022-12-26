被中國「反制裁」 余茂春反嗆：中共沒膽明講為何制裁

余茂春表示，中共對他祭出制裁，卻沒有膽量明講「為什麼制裁」。（中央社資料照）

2022/12/26 08:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部23日對美國前國務院首席中國政策和規劃顧問余茂春、美國國會及行政當局中國委員會（CECC）辦公室副主任斯坦恩（Todd Stein）進行制裁。余茂春表示，中共對他祭出制裁，卻沒有膽量明講「為什麼制裁」；斯坦恩則表示，他並不在意被制裁，同時也不希望轉移各界對於中共侵犯人權的注意力。

根據《美國之音》報導，中國外交部23日聲稱，余茂春與斯坦恩「長期在涉華和涉藏問題上表現惡劣」，依據反外國制裁法對兩人採取反制裁並即刻施行。針對被制裁的看法，余茂春表示，中共是個精於制裁的政權，「只要不喜歡你就制裁你」，外國人也是一樣，所以對他制裁並不奇怪，但奇怪的是，中共並沒有膽量具體列出制裁原因，因為一旦列出來，就會把中共政權放在道義與正義的對立面。

請繼續往下閱讀...

余茂春指出，和中共官員打交道的一大問題，就是他們非常在意面子問題，若中國不說自己完美無瑕，就會有政權穩定的危機，所以中共的內政與外交向來不能批評、譴責，一但國際社會譴責，中共就像鴕鳥一樣躲起來，不願配合解決問題。余茂春強調：「這種統治方式與近代中國天朝上國的井蛙國策沒什麼區別。」

斯坦恩也提到，自己不太在意被制裁的事，重點在於被中國當局關押的數千名良心犯，不要轉移對中共侵犯人權的注意力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法