暴風雪席捲全美釀16死 各地迎來有史以來最冷平安夜

北極風暴席捲美國，各地創下平安夜當天各項低溫歷史紀錄。圖為紐約州水牛城居民。（歐新社）

2022/12/25 07:37

〔即時新聞／綜合報導〕北極風暴席捲美國，打亂美國人的耶誕假期，24日全美有超過75萬戶停電，2700多個航班被取消，這場暴風雪更已造成16人死亡。

綜合外媒報導，暴風雪及低溫席捲美國東北部、五大湖區及中西部地區，全美各地發生多起與暴風雪有關的車禍，導致至少16人死亡，更有數百人駕車被困在被冰雪覆蓋的道路上。各地方政府紛紛呼籲居民待在家中度過暴風雪，禁止開車出門以策安全。

請繼續往下閱讀...

暴雪也造成美國航班大亂，23日就有5000多個航班被取消、數千個航班延誤，24日則有2700多個航班取消。由於供熱需求增加，以及暴風雪破壞電網，全美各地的能源系統供給出現緊張，許多電力公司皆呼籲民眾關閉不需要的大型電器與燈具來節約能源。

美國氣象預報中心指出，耶誕假期會被寒流持續影響，隨後美國各地將由西向東逐漸回溫，中西部將在週二（27日）恢復正常，但東岸地區要到週四（29日）或週五（30日）才會回暖。

北極風暴也讓美國各地出現創紀錄低溫，亞特蘭大、佛州州府塔拉哈西（Tallahassee）都將創下有史以來12月24日的單日高溫最低紀錄，預計費城和匹茲堡將在24日迎來有史以來的最冷平安夜，紐約則是迎來1906年以來的最冷平安夜。

北極風暴席捲美國東北部及中部地區。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法