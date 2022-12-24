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    網傳中印邊境爆衝突 查核中心：錯誤訊息

    近日社群平台上流傳「2022年中印邊境衝突，冷兵器大亂鬥」的影片，經查證後內容是錯誤訊息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    近日社群平台上流傳「2022年中印邊境衝突，冷兵器大亂鬥」的影片，經查證後內容是錯誤訊息。（圖擷取自「台灣事實查核中心」）

    2022/12/24 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕近日社群媒體上流傳「2022年中印邊境衝突，冷兵器大亂鬥」的影片，內容稱中印邊境在12月9日爆發衝突，雙方軍人使用冷兵器互毆。事實查核平台查證後指出，網傳內容是錯誤訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」本月23日發布的「事實查核報告」指出，社群平台自12月中出現「2022年中印邊境衝突，冷兵器大亂鬥」的影片，內容稱12月9日中印邊境爆發衝突，雙方軍人拿著棍棒互毆，導致兩國都有軍人在衝突中受傷。

    查核中心透過影片查證工具，找到《CNN》2022年12月15日報導，一位印度現役軍官表示，網傳影片是2021年9月28日拍攝於印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh）的中印邊境，並非近期中印邊境衝突影片。

    印度查核組織《BOOM》表示，在12月7日到9日間，發生衝突的地區有降雪，但網傳影片並沒有出現積雪，因此網傳影片不可能是12月9日中印衝突事件的畫面。

    根據美國媒體《CNN》12月13日報導，印度與中國軍隊在12月9日確實有在爭議的喜馬拉雅邊界發生衝突，但網傳影片並不是9日發生的衝突。

    事實查核中心綜合以上資訊認定，網傳「2022年中印邊境衝突，冷兵器大亂鬥」的影片是挪用2021年中印邊境衝突影片。因此，網傳訊息是「錯誤」訊息。

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