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    遲來的正義！獸男性侵、電線勒死少女 近半世紀命案靠1根棉花棒偵破

    當地法庭本週一宣判，現年75歲麥戈瑞涉嫌性侵與謀殺罪成立，將於下月宣判刑期。（圖擷取自「@ProsaicView」推特）

    當地法庭本週一宣判，現年75歲麥戈瑞涉嫌性侵與謀殺罪成立，將於下月宣判刑期。（圖擷取自「@ProsaicView」推特）

    2022/12/24 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕1975年15歲少女蒙哥馬利（Jacqueline Montgomery）被父親發現陳屍客廳，她的身體、臉部有多處刺傷，懷疑遭鐵絲勒死，事發後警方逮捕28歲男子麥戈瑞（Dennis McGrory），但因當時沒有驗DNA技術，檢警無法藉證據定罪，1976年法庭判他無罪，多年後警方透過當年採樣的1根棉花棒，交叉比對他在2009年因一起攻擊案被捕所留下DNA相吻合，在沉寂47年後，當地法庭本週一宣判，麥戈瑞涉嫌性侵與謀殺罪成立，將於下月宣判刑期。

    綜合外媒報導，1975年6月當時年僅15歲少女蒙哥馬利（Jacqueline Montgomery）被父親發現陳屍客廳，她的身體遍體麟傷，事發後警方發現28歲男子麥戈瑞（Dennis McGrory）涉嫌重大，懷疑他因不滿蒙哥馬利協助自己的妻子逃往他處，憤而上門質問，為洩憤甚至性侵、刺傷並勒死少女，並撕下一頁少女日記。

    事發後，當地檢調迅速逮捕麥戈瑞，並發現他持有一頁消失的日記，上面寫有某個地址，而該地址即為蒙哥馬利姑姑的下落，由於他經常喝酒鬧事、有家暴行為，還曾對死者表現過「性」趣，因此遭到起訴，但檢調當時卻因沒有檢驗DNA的技術，導致當地法庭於1976年判他無罪釋放。

    到了2015年11月倫敦警方收到死者家屬要求重新偵辦命案，檢調嘗試找出當年物證，發現1根採樣的棉花棒上有嫌犯的DNA，加上麥戈瑞於2009年涉攻擊案被逮捕而留下DNA，將棉花棒與此交叉比對後確認兩者吻合，犯案證據相當明確。

    原本英國司法有項禁止「雙重危險（Double jeopardy）」法律原則，該原則防止被告因為同一罪行被法庭指控2次以上追訴或處罰，而麥戈瑞於1976年已被宣判無罪，但這項條款於2005年被修正，只要個案件出現令人信服的證據可以重審，故本謀殺案經過47年後得以重新受理，不受限制。

    英國皇家檢察署（CPS）院長表示，「這是我所遇過最為古老的案件，他發生在CPS成立之前的整整10年」。在檢調單位主導之下，這起案件迅速被推翻，在經過接近半世紀後，嫌犯於2020年3月再度被逮捕，同年6月被指控涉嫌性侵、謀殺罪，當地法庭19日宣判，現年75歲的麥戈瑞的罪名成立，預計於下月13日宣判刑期，目前拘禁中。

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