鼓勵俄軍老公「戴套性侵烏女」 喪心病狂人妻被列全球通緝名單

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已將近10個月,俄軍在侵犯烏克蘭期間犯下罄竹難書的罪刑,甚至還有俄軍人妻告訴在前線作戰的丈夫,只要記得「戴套」,便允許他性侵當地女性,喪心病狂的發言引起眾怒。據外媒報導,有消息指出2人身分被起底後,不僅丈夫遭烏軍逮捕,該人妻也因違反《日內瓦合約》被列入國際通緝名單。

綜合外媒報導,烏克蘭國家安全局(SBU)在今年4月曾攔截到一段30秒的錄音,內容為27歲的俄兵羅曼(Roman Bykovsky)和同齡妻子奧爾加(Olga Bykovskaya)的通話。羅曼在這段通話中曾請示奧爾加,能否讓他去性侵烏克蘭女性,而奧爾加竟回應道,「什麼都別告訴我,只要戴好保險套...」,相當直白地認可丈夫所提出的要求。

而這段道德淪喪的對話曝光後,立刻引發外界大力抨擊,通話中的2人身分也遭到起底,據外媒指出這對夫妻來自俄羅斯奧廖爾州(Oryol),2人在2018年結婚後一起搬到克里米亞,育有一名4歲的兒子。此外,羅曼所屬的單位是「第108空降突擊團」,該部隊曾參與2014年吞併克里米亞的作戰。

先前有消息指出,在這段錄音檔曝光不久後,羅曼就在烏東伊久姆(Izyum)地區遭烏軍逮捕,但目前仍無法判斷具體位置,而奧爾嘉則被烏克蘭當局列入國家、州際和全球通緝名單內。據烏克蘭國家安全局表示,目前他們已完成相關調查,確認奧爾嘉的言行明顯違反了《戰時保護平民公約》第27.2條與《日內瓦公約》,她未來若遭逮捕,可能會面臨最高12年的監禁。

