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    鼓勵俄軍老公「戴套性侵烏女」 喪心病狂人妻被列全球通緝名單

    曾在今年4月鼓勵俄軍老公「戴套性侵烏克蘭女性」的俄羅斯人妻，因發言違反《日內瓦公約》等國際規，而遭列入國際通緝名單中。（圖擷取自@EuromaidanPress推特）

    曾在今年4月鼓勵俄軍老公「戴套性侵烏克蘭女性」的俄羅斯人妻，因發言違反《日內瓦公約》等國際規，而遭列入國際通緝名單中。（圖擷取自@EuromaidanPress推特）

    2022/12/23 13:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭已將近10個月，俄軍在侵犯烏克蘭期間犯下罄竹難書的罪刑，甚至還有俄軍人妻告訴在前線作戰的丈夫，只要記得「戴套」，便允許他性侵當地女性，喪心病狂的發言引起眾怒。據外媒報導，有消息指出2人身分被起底後，不僅丈夫遭烏軍逮捕，該人妻也因違反《日內瓦合約》被列入國際通緝名單。

    綜合外媒報導，烏克蘭國家安全局（SBU）在今年4月曾攔截到一段30秒的錄音，內容為27歲的俄兵羅曼（Roman Bykovsky）和同齡妻子奧爾加（Olga Bykovskaya）的通話。羅曼在這段通話中曾請示奧爾加，能否讓他去性侵烏克蘭女性，而奧爾加竟回應道，「什麼都別告訴我，只要戴好保險套...」，相當直白地認可丈夫所提出的要求。

    而這段道德淪喪的對話曝光後，立刻引發外界大力抨擊，通話中的2人身分也遭到起底，據外媒指出這對夫妻來自俄羅斯奧廖爾州（Oryol），2人在2018年結婚後一起搬到克里米亞，育有一名4歲的兒子。此外，羅曼所屬的單位是「第108空降突擊團」，該部隊曾參與2014年吞併克里米亞的作戰。

    先前有消息指出，在這段錄音檔曝光不久後，羅曼就在烏東伊久姆（Izyum）地區遭烏軍逮捕，但目前仍無法判斷具體位置，而奧爾嘉則被烏克蘭當局列入國家、州際和全球通緝名單內。據烏克蘭國家安全局表示，目前他們已完成相關調查，確認奧爾嘉的言行明顯違反了《戰時保護平民公約》第27.2條與《日內瓦公約》，她未來若遭逮捕，可能會面臨最高12年的監禁。

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