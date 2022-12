「妳只是僕人！」機上奧客吃不到三明治發飆 空服員大哭

2022/12/23 10:39

〔即時新聞/綜合報導〕印度靛藍航空(IndiGo)一名空服員日前與乘客爆發口角,該名乘客因對空服員大吼大叫,導致空服員崩潰大哭,就連上前去幫忙緩和乘客情緒的空服員也遭嗆「妳只是僕人」,場面變得相當火爆,該名被嗆的空服員則反擊「我才不是你的僕人」!

綜合外媒報導,這起事件發生在16日從土耳其伊斯坦堡飛往印度德里的航班上。根據靛藍航空指出,該乘客要求空服員提供一份三明治,空服員告知乘客他們會確認機上是否有三明治,但最後無法提供,乘客便開始大吼大叫,嚇得其中一名空服員崩潰大哭。

事發後,其中一名空服員打算安撫乘客情緒,試圖解釋為什麼這班航班無法提供他想要的餐點,沒想到乘客情緒依然非常激動,該名空服員忍不住直接反映「你不能那樣和機組人員講話,我以尊重和平和的態度聽你說話,但你也必須尊重機組人員」。

該乘客卻回嗆「我哪裡不尊重機組人員?」場面變得十分火爆,兩人互相指責對方應該閉嘴,該名乘客竟丟出「妳只是僕人」的驚人語句;該名空服員隨即反擊「我是員工,才不是你的僕人」!

靛藍航空針對此事發表聲明,表示公司正在調查這起事件,強調「確保客戶在飛行途中感到舒適」始終是公司首要任務,並承諾提供最佳體驗。

