「妳只是僕人！」機上奧客吃不到三明治發飆 空服員大哭

印度靛藍航空（Indigo）日前爆出空服員與機上乘客發生口角，該名顧客一度情緒失控朝空服員大吼「你只是僕人」。（圖取自「@shukla_tarun」推特）

2022/12/23 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕印度靛藍航空（IndiGo）一名空服員日前與乘客爆發口角，該名乘客因對空服員大吼大叫，導致空服員崩潰大哭，就連上前去幫忙緩和乘客情緒的空服員也遭嗆「妳只是僕人」，場面變得相當火爆，該名被嗆的空服員則反擊「我才不是你的僕人」！

綜合外媒報導，這起事件發生在16日從土耳其伊斯坦堡飛往印度德里的航班上。根據靛藍航空指出，該乘客要求空服員提供一份三明治，空服員告知乘客他們會確認機上是否有三明治，但最後無法提供，乘客便開始大吼大叫，嚇得其中一名空服員崩潰大哭。

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事發後，其中一名空服員打算安撫乘客情緒，試圖解釋為什麼這班航班無法提供他想要的餐點，沒想到乘客情緒依然非常激動，該名空服員忍不住直接反映「你不能那樣和機組人員講話，我以尊重和平和的態度聽你說話，但你也必須尊重機組人員」。

該乘客卻回嗆「我哪裡不尊重機組人員？」場面變得十分火爆，兩人互相指責對方應該閉嘴，該名乘客竟丟出「妳只是僕人」的驚人語句；該名空服員隨即反擊「我是員工，才不是你的僕人」！

靛藍航空針對此事發表聲明，表示公司正在調查這起事件，強調「確保客戶在飛行途中感到舒適」始終是公司首要任務，並承諾提供最佳體驗。

Tempers soaring even mid-air: "I am not your servant"



An @IndiGo6E crew and a passenger on an Istanbul flight to Delhi （a route which is being expanded soon with bigger planes in alliance with @TurkishAirlines ） on 16th December : pic.twitter.com/ZgaYcJ7vGv — Tarun Shukla （@shukla_tarun） December 21, 2022

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