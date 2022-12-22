伊拉克盜版侵權猖獗 山寨星巴克跟正版沒兩樣

伊拉克首都巴格達街頭的山寨星巴克，從外觀根本看不出來跟正版有啥兩樣。（美聯社）

2022/12/22 19:02

〔編譯張沛元／綜合報導〕從店外招牌到店內餐巾紙，伊拉克首都巴格達的星巴克咖啡廳清楚印有該跨國連鎖店的官方標誌，但該店其實是家不折不扣的山寨店──這家星巴克並未獲得總部授權。

美聯社22日報導，巴格達的3家星巴克都是非法經營的山寨店，所販售的商品全都來自鄰國；星巴克總部雖就侵犯商標權興訟，但案件卻中止喊卡，因為山寨店老闆涉嫌威脅星巴克總部聘請的律師。美國官員與伊拉克法界消息人士說，山寨店店主馬克蘇斯（Amin Makhsusi）撂話叫星巴克總部聘請的律師小心，並宣稱他有民兵以及政壇要人當靠山。

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但馬克蘇斯9月受訪時喊冤，否認放話威脅律師；他說自己只是生意人，想在伊拉克開星巴克，曾向星巴克的中東官方代理申請授權但卻遭拒，「我決定照開不誤，後果自負」。馬克蘇斯10月出售山寨星巴克，但山寨店目前仍繼續營業。星巴克總部21日表示，正在評估接下來的步驟。

巴格達的山寨星巴克，不過是當地日益嚴重的侵權盜版問題的一例。伊拉克已成為侵犯商標與盜版的中心，從零售、線上串流影片到製藥無所不盜；除了監管力道薄弱，伊拉克智財侵權者之所以能如此膽大妄為，大抵是仗著身後有強大靠山。根據受盜版影響的企業與了解相關案件的美國官員，盜版不僅損害知名品牌的商譽、造成企業鉅額損失，甚至還危及生命安全。

民眾在伊拉克首都巴格達的山寨星巴克外喝咖啡。（美聯社）

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