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    北極鋒面來勢洶洶 美國北部將出現零下57°C酷寒

    美國大片地區即將面臨危險的零下低溫、刺骨寒風和暴風雪天候，最北部的地區可能會出現逼近攝氏零下57度的寒風。（圖擷自美國國家氣象局）

    美國大片地區即將面臨危險的零下低溫、刺骨寒風和暴風雪天候，最北部的地區可能會出現逼近攝氏零下57度的寒風。（圖擷自美國國家氣象局）

    2022/12/21 19:42

    〔中央社〕美國大片地區即將面臨危險的零下低溫、刺骨寒風和暴風雪天候，數以百萬計準備過節旅行民眾的計畫預料將被打亂。

    天氣預報人員表示，寒冷的天候今天早晨開始侵襲太平洋西北地區，預料接下來將襲向洛磯山脈地區北部，接著讓大平原地帶陷入天寒地凍，再讓中西部地區被大雪覆蓋。到了23日，北極鋒面預料會將刺骨嚴寒散布到南方佛羅里達州。

    美聯社報導，全美各地當局擔心可能發生停電狀況，警告民眾採取預防措施保護年長者、遊民和牲口，若可以的話也盡量延後出遊。

    美國最北部的地區可能會出現逼近攝氏零下57度的寒風，足以在短短幾分鐘內讓皮膚出現凍瘡。

    即使是最溫暖的幾個州也正在為最糟情形做準備。德州官員希望能避免重蹈去年2月風暴的覆轍，當時有數以百萬計民眾無電可用，有些人甚至面臨數日斷電情形。以南遠至佛州中部預料到了週末將出現接近零度低溫。

    氣溫將急劇下降。在丹佛（Denver），明天氣溫將在攝氏10度左右，到了22日，氣溫預料將一口氣跌至攝氏零下18度。

    根據美國國家氣象局（National Weather Service）說法，愛達荷州、蒙大拿州和懷俄明州預料將降下大雪，美國中部各地將出現強烈寒風。

    馬里蘭州大學園（College Park）國家氣象局主要氣象播報員歐拉維克（Bob Oravec）表示：「若強風和大雪導致出現種種延誤情況，我並不會感到意外。」

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