對付海馬斯！俄軍祭出「盤尼西林」殺器

俄羅斯「盤尼西林」反砲兵聲熱偵察系統。（擷取自Ruselectronics官網）

2022/12/20 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯研發的最新型反砲兵偵察系統「盤尼西林」，日前又交付新一批貨給俄羅斯軍方。據悉，此系統能在零下40度到50度的溫度下，全天候有效的工作，並在不到5秒鐘的時間測定出單一發射目標的座標，號稱專門對抗北約大砲。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，消息人士透露，俄軍接受的這批「1B76盤尼西林聲熱偵察系統」 （1B76 Penicillin sound-thermal reconnaissance systems ），計劃在「特別軍事行動區」用於反砲兵作戰，「該系統可有效鎖定烏軍砲兵陣地，傳送坐標，迅速予以摧毀。」

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報導引述另一名消息人士說法，稱「盤尼西林」在烏克蘭的戰鬥中，包括在打擊北約援烏火砲過程中，都證明了有效性。

為了對付美國的「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS），俄軍推出新型「盤尼西林」砲兵偵察系統，號稱可在17公里的距離內聽到和感覺到敵方砲彈的熱量，並且38公里外捕獲發射的戰術飛彈。10月15日，知情人士報導了俄軍在烏克蘭戰區成功使用「盤尼西林」的情況，據稱打擊的目標是美國M777榴彈砲、法國凱薩自走砲（CAESAR self-propelled howitzer）及美國的海馬斯。

公開資料顯示，與大多數其他類似系統不同的是，「盤尼西林」利用熱偵察和聲偵察相結合的全新原理測定敵人的精確位置，而不是利用雷達，因此不可能對它進行電子壓制。不過，新型偵察系統在實戰中的表現如何，仍有待觀察。

俄方宣稱，「盤尼西林」的優點在於，不同於烏軍使用的美國AN/TPQ-36反砲兵雷達，在工作中不使用無線電波，因此不會被無線電技術設備探測到，也不會被電子戰系統壓制。

「盤尼西林」是由「俄羅斯電子」公司（Ruselectronics）旗下的「矢量」研究中心研發。研發人員表示，該系統可在能在零下40度到50度的溫度下的溫度下全天候有效工作。該系統以俄國卡瑪茲（KAMAZ）裝甲車為底盤，光電偵察模組固定在升降桿上。

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