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    中國各地鼓勵「無症狀、輕症」正常上班 網怒嗆：奴隸制社會

    中國各地宣布新規上路，鼓勵無症狀或輕症確診者「正常上班」，遭網友怒嗆根本是愚弄人民、造孽。圖為北京工人。（法新社）

    中國各地宣布新規上路，鼓勵無症狀或輕症確診者「正常上班」，遭網友怒嗆根本是愚弄人民、造孽。圖為北京工人。（法新社）

    2022/12/20 13:50

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解封後亂象頻生，政府相關政策也隨時變動，近日傳出中國各地宣布「無症狀、輕症」確診者可以正常上班，部分醫院提倡無症狀的醫護人員「堅守崗位」。許多網友對此相當不滿，狠嗆「沒有主意不用出，別拿嘴當屁股用」、「造孽」、「奴隸制社會」。

    綜合中媒報導，中國各地近日紛紛公開新防疫政策。浙江疫情防控辦公室宣布，無症狀者視情況採居家隔離，可以在做好個人防護狀態下繼續上班，「病情加重時再及時就診」。重慶市則宣布，新規不只適用於一般民營公司，就連各級政治機關也比照辦理。

    湖南則傳出醫院提出倡議書，醫護人員如無症狀確診或輕症確診「仍然鼓勵大家繼續堅守工作崗位」，滿足就醫民眾需求。倡議書甚至表示「若家人陽性確診，請再做好個人防護和自我健康監測的基礎上，堅持正常上班」。

    雲南孟連縣中醫醫院也跟進這份倡議書的提議，建議能盡量獨居就盡量獨居，以降低感染風險。消息一出，造成許多網友反彈，紛紛流言狠酸「希望衛健委工作人員也堅守崗位」、「比資本主義更資本主義」、「奴隸制社會」。

    也有網友直言政府在愚弄人民，新規只會讓確診者傳染給更多人，加速傳播，批評政府政策太過極端。

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