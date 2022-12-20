傑克不用死！影迷吵25年 導演找專家來相驗曝真相

鐵達尼號導演曝，找來專家解決傑克不會死的爭議。（歐新社）

2022/12/20 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢巨片鐵達尼號（Titanic）上映至今25年，而導演在劇中安排男主角傑克死亡的場景，被許多影迷認為不太合理，為此年年都有影迷爭論不休。而導演詹姆斯柯麥隆直接找來專家，重現並計算各種存活可能，得出的結果是，兩人無法同時存活。

綜合外媒報導，許多影迷對於好萊塢經典電影鐵達尼號中，男主角死亡的場景耿耿於懷。電影上映至今近25年間，不斷有粉絲討論只要女主角蘿絲在漂浮木板上多騰出一點空間，傑克其實根本可以不會死。對此，導演詹姆斯卡麥隆則出面澄清，一切都經過計算了，甚至找來了專家進行專業分析。

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導演表示，他們找到了一位失溫專家進行徹底的法醫學分析，重現電影中的漂浮門板，並找來兩名與蘿絲及傑克身體質量相當的特技演員。專家安裝了感應器在特技演員全身上下，並將兩人放入低溫水中，用各種方式實測是否真的有機會讓傑克存活。而最終的答案是，兩人不可能同時待在木板上。

過去曾採訪飾演男女主角的李奧納多．狄卡皮歐，以及凱特．溫斯蕾是如何看待這個有趣的爭議。對此李奧納多表示無可奉告，而凱特則告訴節目主持人，她認為其實木板的空間是可以容納兩人，但重點是可能無法正常漂浮。她分析道，木板可能因為兩人的重量不一而失去平衡，甚至支撐不了多久就會傾斜，最終兩人都會死亡。

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