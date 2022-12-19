不侷限沙拉吧！ 英國最新研究：食草恐龍祖先一開始也吃肉

英國布里斯托大學古生物學家的最新研究發現，蜥腳類動物、梁龍和其他長頸巨龍的早期親戚，在三疊紀期間從食肉動物轉變為食草動物。（取自網路）

2022/12/19 21:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據科學新聞網站Live Science報導，長期以來人們一直認為暴龍是食肉狂，長頸龍則在背景中安靜地啃食樹葉，但最新的研究顯示，恐龍的飲食比以前想像的還要多樣化。這項研究成果發表於12月16日刊出的《科學進步》期刊（Science Advances）。

為了更好地了解不同的恐龍實際上吃什麼，英國布里斯托大學的古生物學家檢查了幾個恐龍屬的頭骨的CT（電腦斷層掃描），包括小型雙足槽齒龍（Thecodontosaurus）和長頸梁龍（Diplodocus），牠們都被認為是食草動物，以及創建了牠門牙齒的3D模型。

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該研究的主要作者，布里斯托大學地球科學學院高級研究員馬約拉爾（Antonio B. Mayoral）表示：「牙齒可以提供關於動物吃什麼的很好線索，因為牙齒是分解食物的工具，因此，預計不同的牙齒形狀能有效地處理不同種類的食物。」

馬約拉爾指出：「在恐龍身上，我們看到了令人印象深刻的牙齒類型多樣性，包括刀片狀、圓錐形、三角形、葉形等，這顯示恐龍進化出不同的進食習慣，並專攻範圍廣泛的飲食。有趣的是，這些不同種類的牙齒形狀有許多已存在於最早的恐龍身上，這表明牠們的飲食可能非常多樣化。」

研究人員接下來將恐龍牙齒的形狀和功能（咬合力）與現存爬行動物的形狀和功能（咬合力）進行比較，例如不同種類的蜥蜴，包括巨蜥和石龍子，以及壁虎、蛇和鱷魚。

馬約拉爾指出：「我們對牙齒形狀和飲食之間關係的了解是基於生物物種的訊息。例如，鋒利和彎曲的牙齒更適合刺穿和切割柔軟的食物，如肉類，這些是食肉動物的典型特徵。另一方面，帶有小齒（鋸齒）的直齒能更有效地分解較硬的食物，如某些植物和昆蟲的外骨骼，這些存在於食草動物和食蟲動物中。」

馬約拉爾以一些已知最早恐龍的飲食習慣為例，包括雙足獸腳亞目、裝甲鳥臀目（armored ornithischians）和長頸蜥腳類動物。他說：「在我們的研究中，一些被歸類為食肉動物的早期恐龍（例如獸腳類恐龍）的牙齒與巨蜥的牙齒相似，尖尖的，彎曲的和細密的鋸齒狀。相較之下，鬣蜥有長矛狀的牙齒和粗糙的細齒，類似於被歸類為食草動物的早期恐龍（如鳥臀目和蜥腳類）。」

實際上，食草恐龍的祖先並不侷限於沙拉吧。相反，牠們很可能會吃肉和昆蟲，就像捕食牠們的食肉動物一樣。馬約拉爾說，研究人員發現，許多最早的恐龍採用了不同的飲食習慣，這是讓生物群體多樣化的一個非常重要的因素。

馬約拉爾說：「我們的研究支持適應植物飲食的3個主要恐龍譜系中的2個，並不是以食草動物開始的。蜥腳類動物、梁龍和其他長頸巨龍的早期親戚，在三疊紀期間從食肉動物轉變為食草動物。最早的鳥臀目動物可能更喜歡雜食性飲食，牠們後來進化出了像三角龍這樣的素食恐龍和鴨嘴龍。」

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