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    北韓今年已狂射71枚飛彈 軍費可供全民飽餐46天

    據南韓官員透露，北韓今年發射飛彈的費用，可以購買到北韓全國人民46天的糧食。圖為北韓領導人金正恩。（法新社）

    據南韓官員透露，北韓今年發射飛彈的費用，可以購買到北韓全國人民46天的糧食。圖為北韓領導人金正恩。（法新社）

    2022/12/19 17:32

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府指出，北韓目前正面臨糧荒，甚至出現有民眾餓死的狀況。而北韓今年用於發射飛彈的費用，竟足夠全國人民飽餐46天。

    根據南韓《韓聯社》報導，儘管北韓目前正面臨嚴重糧食危機，但北韓在2022年仍發射高達71枚的飛彈，光是發射飛彈的費用就達到2億美元（約新台幣61億元），其中發射8枚洲際飛彈共花費1.1億美元（約新台幣33億元）。據南韓政府估計，如果北韓將發射飛彈的費用拿來購買糧食，可以供北韓2600多萬的民眾46天都能吃上飯。

    2021年北韓面臨自金正恩執政以來最嚴重的糧荒，2022年又因氣候惡化、肥料不足的問題，全年收穫的糧食僅剩451萬噸，比去年還少了18萬噸。即便明年收穫的糧食能達到往年平均值，還是會短缺約80多萬噸糧食。

    據南韓官員透露，北韓東北部的咸鏡道出現有民眾餓死的狀況。北韓政府強制徵收大米，導致民眾沒有米可吃。咸鏡道是北韓最貧困的地區，疫情爆發前，大米還能夠在黑市購買，但防疫封控後咸鏡道便產生糧食危機。就連北韓中層官員也抱怨，目前北韓的狀況「比苦行軍時期更苦」。

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