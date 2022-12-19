為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    拒與俄談判 澤倫斯基：作為真正的男人隨時準備好單挑普廷

    澤倫斯基接受法國電視台專訪表示，作為一名真正的男人，他隨時準備好與普廷「單挑」。（法新社資料照）

    澤倫斯基接受法國電視台專訪表示，作為一名真正的男人，他隨時準備好與普廷「單挑」。（法新社資料照）

    2022/12/19 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發至今約10個月，烏克蘭官員指出，俄軍可能正在養精蓄銳，可能2023年2月底再次對基輔發動攻勢，對此烏克蘭總統澤倫斯基接受法國電視台專訪表示，作為一名真正的男人，他隨時準備好與普廷「單挑」，同時呼籲應建立國際法庭，專門起訴參與俄軍在烏克蘭打仗的所有人，因為並非僅僅與克里姆林宮領導層有關聯。

    綜合外媒報導，澤倫斯基近日接受法國LCI電視台專訪時透露，確實有些人敦促他應該坐下來與俄羅斯談判，「但我看不出有什麼可談的」，主持人羅切賓（Darius Rochebin）詢問是否認為俄羅斯總統普廷對他懷有「個人仇恨」的情感？澤倫斯基回應，「普廷對自己的個性和他作為烏克蘭總統的看法都不是很正面。」

    澤倫斯基接著說，「作為一個真正的男人，如果當他想向某人傳遞訊息，譬如說他想揍人一頓，那麼他就會自己做，而非借他人之手去做」、「我如果想傳達這類訊息給普廷，我就會自己去做」，主持人追問這是否意味他打算與對方「單挑」？澤倫斯基堅定地說「是的，我隨時準備著」，接著笑說「甚至明天都可以。」

    此外，澤倫斯基也呼籲，應該建立國際法庭專門起訴那些參與戰爭的人，因為這並非僅僅與克里姆林宮領導層有關聯，「克里姆林宮和那些幫助領導層對烏克蘭發動戰爭的人們，都應該被追究責任。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白俄總統被爆裝病佯稱「流感上身」 擾亂普廷到訪
    2022/12/19 05:50

    白俄總統被爆裝病佯稱「流感上身」 擾亂普廷到訪
    曝這支俄軍精英部隊「全軍覆沒」《華郵》：普廷侵略失敗象徵
    2022/12/18 09:05

    曝這支俄軍精英部隊「全軍覆沒」《華郵》：普廷侵略失敗象徵

    富邦人壽與青年攜手關注川廢議題
    反制西方制裁 普廷：轉向與亞、非及拉美經貿合作
    2022/12/16 06:14

    反制西方制裁 普廷：轉向與亞、非及拉美經貿合作
    烏無人機頻深入襲擊 普廷嗆：將核武視為防禦手段
    2022/12/09 06:10

    烏無人機頻深入襲擊 普廷嗆：將核武視為防禦手段

    台新暖流抗寒流 3千萬捐179家公益團體
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播