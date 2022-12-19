拒與俄談判 澤倫斯基：作為真正的男人隨時準備好單挑普廷

澤倫斯基接受法國電視台專訪表示，作為一名真正的男人，他隨時準備好與普廷「單挑」。（法新社資料照）

2022/12/19 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發至今約10個月，烏克蘭官員指出，俄軍可能正在養精蓄銳，可能2023年2月底再次對基輔發動攻勢，對此烏克蘭總統澤倫斯基接受法國電視台專訪表示，作為一名真正的男人，他隨時準備好與普廷「單挑」，同時呼籲應建立國際法庭，專門起訴參與俄軍在烏克蘭打仗的所有人，因為並非僅僅與克里姆林宮領導層有關聯。

綜合外媒報導，澤倫斯基近日接受法國LCI電視台專訪時透露，確實有些人敦促他應該坐下來與俄羅斯談判，「但我看不出有什麼可談的」，主持人羅切賓（Darius Rochebin）詢問是否認為俄羅斯總統普廷對他懷有「個人仇恨」的情感？澤倫斯基回應，「普廷對自己的個性和他作為烏克蘭總統的看法都不是很正面。」

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澤倫斯基接著說，「作為一個真正的男人，如果當他想向某人傳遞訊息，譬如說他想揍人一頓，那麼他就會自己做，而非借他人之手去做」、「我如果想傳達這類訊息給普廷，我就會自己去做」，主持人追問這是否意味他打算與對方「單挑」？澤倫斯基堅定地說「是的，我隨時準備著」，接著笑說「甚至明天都可以。」

此外，澤倫斯基也呼籲，應該建立國際法庭專門起訴那些參與戰爭的人，因為這並非僅僅與克里姆林宮領導層有關聯，「克里姆林宮和那些幫助領導層對烏克蘭發動戰爭的人們，都應該被追究責任。」

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