成人網站Pornhub違反行為準則 遭YouTube刪頻道

成人網站「Pornhub」因違反YouTube多項規則，遭刪除官方頻道。（法新社）

2022/12/19 13:35

〔即時新聞／綜合報導〕全球前三大之一的成人網站「Pornhub」，在今年9月遭社群平台Instagram永久禁止後，近日也傳出，Pornhub因違反YouTube多項行為準則，包含外部連結至色情資訊等內容，遭YouTube刪除官方頻道，且不允許上傳相關影片。

據外媒《the verge》報導，Pornhub的官方頻道在YouTube擁有近90萬名訂閱者，影片多為宣傳該網站及其表演者的工作內容，並限制須年滿18歲才得以觀看。近日，YouTube說明，Pornhub因違反了YouTube的外部連結政策，禁止用戶連結至該平台不允許的內容，包含色情資訊、成人裸露等內容。

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對此，YouTube發言人梅隆（Jack Malon）表示，「我們對每​​個人都平等地執行我們的政策，一再違反或致力於違規內容的頻道將被終止。」

Pornhub發言人回應，此為歧視成人行業，「因為人肉搜索與安全問題緊扣，我們將保持匿名。但是一些團體經常不誠實地將雙方同意的成人內容與剝削混為一談，且在社交媒體和生活的其他方面都可以看到這個情況。」

因成人色情內容影響，Pornhub遭多家公司中止其企業關係，目前正在透過法律訴訟解決。

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