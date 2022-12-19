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    失去動力後船艙進水 泰國海軍護衛艦在暴雨中沉沒

    「蘇可泰號」沉沒於泰國灣，船上110名船員都安全疏散。（圖擷取自泰國皇家海軍臉書粉絲專頁）

    「蘇可泰號」沉沒於泰國灣，船上110名船員都安全疏散。（圖擷取自泰國皇家海軍臉書粉絲專頁）

    2022/12/19 11:55

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國皇家海軍一艘護衛艦「蘇可泰號」（HTMS Sukhothai）18日晚間因為失去動力及船艙進水，導致船體側翻，最後在晚間11點30分沉入泰國灣。泰國皇家海軍表示，「蘇可泰號」110名船員都已安全疏散，此次意外中無人死亡。

    綜合外媒報導，「蘇可泰號」從1987年服役至今，泰國皇家海軍表示，「蘇可泰號」昨日在泰國南部巴蜀府邦沙潘縣外海巡邏時，因為海象惡劣、突有巨浪打向船體，海水進入電力系統中，導致「蘇可泰號」失去動力，而海水不斷灌入船內，讓「蘇可泰號」逐漸傾斜，最後沉入海中。

    在「蘇可泰號」失去動力後，泰國皇家海軍隨即派遣艦艇與直升機前往救援，「蘇可泰號」上110名船員都安全撤離，其中有3人重傷。由於事發現場海象惡劣，「蘇可泰號」在晚間11點30分沉沒，而「蘇可泰號」是泰國皇家海軍僅存的7艘護衛艦之一，此次意外也對泰國皇家海軍戰力造成嚴重打擊。

    「蘇可泰號」失去動力後進水傾斜，最後沉沒於泰國灣。（圖擷取自泰國皇家海軍臉書粉絲專頁）

    「蘇可泰號」失去動力後進水傾斜，最後沉沒於泰國灣。（圖擷取自泰國皇家海軍臉書粉絲專頁）

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