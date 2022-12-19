失去動力後船艙進水 泰國海軍護衛艦在暴雨中沉沒
〔即時新聞／綜合報導〕泰國皇家海軍一艘護衛艦「蘇可泰號」（HTMS Sukhothai）18日晚間因為失去動力及船艙進水，導致船體側翻，最後在晚間11點30分沉入泰國灣。泰國皇家海軍表示，「蘇可泰號」110名船員都已安全疏散，此次意外中無人死亡。
綜合外媒報導，「蘇可泰號」從1987年服役至今，泰國皇家海軍表示，「蘇可泰號」昨日在泰國南部巴蜀府邦沙潘縣外海巡邏時，因為海象惡劣、突有巨浪打向船體，海水進入電力系統中，導致「蘇可泰號」失去動力，而海水不斷灌入船內，讓「蘇可泰號」逐漸傾斜，最後沉入海中。
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在「蘇可泰號」失去動力後，泰國皇家海軍隨即派遣艦艇與直升機前往救援，「蘇可泰號」上110名船員都安全撤離，其中有3人重傷。由於事發現場海象惡劣，「蘇可泰號」在晚間11點30分沉沒，而「蘇可泰號」是泰國皇家海軍僅存的7艘護衛艦之一，此次意外也對泰國皇家海軍戰力造成嚴重打擊。
ชี้แจงกรณี #เรือหลวงสุโขทัย （ต่อ） ทร. สั่งการเรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงภูมิพล เรือหลวงกระบุรี เฮลิคอปเตอร์จำนวน 2 ลำ พร้อมชุดป้องกันความเสียหาย เข้าช่วยเหลือเป็นการด่วน ปัจจุบัน เรือหลวงกระบุรี ได้เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้ว อยู่ระหว่างเร่งให้ช่วยเหลือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย pic.twitter.com/CWUZQzfjHt— กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY （@prroyalthainavy） December 18, 2022
เหตุ #เรือหลวงสุโขทัย ประสบเหตุเอียงและน้ำเข้าเรือ โฆษกกองทัพเรือชี้แจงว่าเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยประสบเหตุเอียงนั้นเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้อง ทำให้น้ำไหลย้อนเข้าตัวเรือ และเรือเอียง กำลังเร่งระบายน้ำและอพยพกำลังพลที่ไม่เกี่ยวข้องออก ถ้ากู้สถานการณ์ไม่ได้จำเป็นต้องสละเรือ pic.twitter.com/LmQnee2G2N— thaiarmedforce （@ThaiArmedForce） December 18, 2022