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    巴西重要文學作家皮農離世 享壽85歲

    巴西女作家內莉達·皮農（Nelida Pinon）離世，享年85歲。（歐新社）

    巴西女作家內莉達·皮農（Nelida Pinon）離世，享年85歲。（歐新社）

    2022/12/19 12:11

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西女作家內莉達·皮農（Nelida Pinon）經出版社宣布，於當地時間12月17日離世，享壽85歲。目前遺體被運送至巴西，並安葬在里約熱內盧（Rio de Janeiro）屬於「巴西文學院」 （Brazilian Academy of Letters，ABL）的陵墓裡。

    據法國《世界報》報導，巴西作家皮農生前創作出無數作品，包括1972年小說「激情之家」（The House of Passion ）和1984年「夢想共和國」（The Republic of Dreams），靈感來自她的家庭從西班牙加利西亞（Galicia）移民到巴西的故事，其作品也被翻譯超過30種語言，為巴西重要作家代表。近日，透過出版社宣布，皮農於葡萄牙里斯本（Lisbon）的醫院過世，目前死因尚未證實。

    皮農於1937年在里約熱內盧出生，2005年憑藉其所有作品獲得西班牙阿斯圖里亞斯親王獎（Prince of Asturias Prize for Literature），此獎項被認為是西班牙的諾貝爾文學獎。

    除上上述作品，皮農也寫了若干短篇小說集。1989年加入「巴西文學院」，1998年成為西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉大學（University of Santiago de Compostela）的第一位女榮譽博士，7年後成為該學院創立一個世紀以來首位女性主席。

    聽聞此憾事的「環球日報」（O Globo）專欄作家白瑞拉（Merval Pereira）表示：「皮農離世對巴西文學來說是巨大的損失；她可能是當代最偉大的巴西作家。」

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