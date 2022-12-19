澤倫斯基想在世足決賽宣揚和平遭FIFA否決 致辭內容曝光

澤倫斯基擬在世足決賽前透過影片呼籲和平，遭到FIFA拒絕，而澤倫斯基錄製的影片內容曝光。（路透）

2022/12/19 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕《美國有線電視新聞網》（CNN）16日指出，烏克蘭總統澤倫斯基希望在18日的世界盃決賽上透過影片向世界傳達和平訊息，但遭到國際足球總會（FIFA）回絕，此舉引來烏克蘭政府批評，強調澤倫斯基提到的內容沒有任何政治色彩，澤倫斯基的致辭內容也隨之曝光。

根據《CNN》報導，烏克蘭總統辦公室向《CNN》提供書面聲明以及澤倫斯基預先錄製好的影片，烏克蘭總統辦公室表示，卡達方面支持澤倫斯基的致辭影片內容，但FIFA阻止影片公開，不允許決賽前播放澤倫斯基的致辭影片，FIFA告知「此訊息過於政治化」，但澤倫斯基的呼籲沒有任何政治色彩，也沒有主觀評價與政治口號，更沒有指責任何人。烏克蘭總統辦公室強調，FIFA不該害怕在代表和平的全球足球慶典上聽到和平的話語。

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澤倫斯基在1分43秒的影片中提到，足球可以讓世界團結起來，大家要的是世界盃，而不是世界大戰，「此次世界盃證明了不同的國家與民族可以在公平競爭中決定誰是最強的，在綠茵賽場決定勝負，而不是血紅的戰場」。

烏克蘭總統辦公室指出，如果FIFA不播出影片，那麼烏方會將影片傳播出去，足球的寶貴價值在於足球是種團結人民的運動，而非支持現有分歧，若FIFA決定不播出影片，代表FIFA已經失去對足球價值的理解。

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