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    北京疫情升溫網購塞車 外地快遞員支援引網友不滿

    北京疫情衝擊物流業，導致大批快遞物件堆積如山。（取自網路）

    北京疫情衝擊物流業，導致大批快遞物件堆積如山。（取自網路）

    2022/12/18 17:35

    〔即時新聞／綜合報導〕北京疫情升溫，傳出物流因不堪快遞小哥發燒，大批網購物品塞車，堆積如山，業者還透露，即使薪資翻倍也找不到人來送件，引發當局關注，演變成來自各地總計2千名快遞員紛紛支援北京，卻引發其他地區網友不滿批評「北京少爺」、「北京動了，家鄉的停了」。

    綜合中媒報導，快遞業因不堪疫情影響，出現塞車現象，業者12日透露，快遞員本來就是臨時工，現在很多人發燒在家，人力嚴重短缺，他們將每小時200人民幣薪資漲到400人民幣，也找不到人來送件，導致網購卡住。許多民眾反映，網上訂購退燒藥、食物都送不到。

    國家郵政局相關負責人表示，已和北京市政府協議，郵政據點盡力開設，「千方百計補充快遞員，保重點區域、保急救藥品、保重要物資」，各大快遞運營商陸續增派人手前往北京。

    媒體報導來自各地快遞員陸續抵達北京支援，還有快遞員協助送藥等暖心新聞，但卻引發各地網友反酸「北京少爺」、「其他地方不配網購」、「北京人上人是吧，讓全國大部分地區都癱瘓」、「重慶貨物也送不完」等。

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    北京疫情衝擊物流業，導致大批快遞物件堆積如山。（取自網路）

    北京疫情衝擊物流業，導致大批快遞物件堆積如山。（取自網路）

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