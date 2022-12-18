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    剖析俄烏戰爭結局 普廷國師：不是俄羅斯贏就是世界毀滅

    杜金8月23日出席女兒達里亞的哀悼會。（歐新社）

    杜金8月23日出席女兒達里亞的哀悼會。（歐新社）

    2022/12/18 16:04

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯總統普廷親密盟友、被譽為「普廷大腦」的極右派哲學與政治理論家杜金（Alexander Dugin）日前警告，正在進行的俄烏衝突只會有兩個結局：俄羅斯獲勝，或世界毀滅。

    杜金今年8月險些遭遇汽車炸彈攻擊，但同為極右派的女兒女兒達里亞（Darya）不幸遇害。12月15日是愛女30歲生日。當天他出席愛女紀念活動，接受「印度第九電視台」（TV9 Bharatvarsh）時，提出上述結論。

    杜金說：「有兩種可能性，第一個是我們（俄羅斯人）獲勝時就會結束，但這並不容易。第二種可能性則是這場戰爭將以世界末日而結束。不是我們贏，就是世界毀滅。」

    他進一步表示，「我絕對相信，這一次，俄羅斯不會被敵人打敗。我們不會容忍戰爭結束時還存在除勝利以外的任何其他解決方案，在這一點上，我們所有的人民、我們的國家、我們的總統（的立場）都完全一致。」

    杜金接著說道，現在正在進行的戰爭並非是俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，「這不是兩國之間的戰爭，也不是俄羅斯和西方之間的鬥爭，而是人類和邪惡勢力之間的鬥爭。」

    西方媒體多次稱杜金為普廷過去10年外交政策背後的推動力量之一，將他視為俄羅斯對烏克蘭發起「特別軍事行動」的幕後推手。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）曾描述杜金為「普廷計畫背後的極右翼理論家」，《華盛頓郵報》則描述他是「幫助塑造普廷對俄羅斯認知的極右翼神秘推手」。

    傳普廷依循杜金的理論併吞克里米亞和發動俄烏戰爭。（圖擷取自推特）

    傳普廷依循杜金的理論併吞克里米亞和發動俄烏戰爭。（圖擷取自推特）

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