為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    身高65.24cm！ 伊朗20歲「全球最矮男」體重6.5公斤

    伊朗20歲男子加德扎德身高只有65.24公分。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    伊朗20歲男子加德扎德身高只有65.24公分。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    2022/12/18 15:15

    〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最矮男的寶座換人坐了。伊朗20歲男子加德扎德（Afshin Esmaeil Ghaderzadeh）雖已成年，但身高只有65.24公分，體重6.5公斤，近日被金氏世界紀錄認證為「在世最矮的成年男子」。

    2002年7月出生的加德扎德，比之前紀錄（72.10公分）的保持者、哥倫比亞男子24歲男子荷南德茲（Edward Nino Hernandez）矮約7公分。在荷南德茲之前，全世界最矮的人是中國的何平平，他已經在今年3月13猝死，得年21歲。何平平的身高比荷南德茲高4公分，金氏紀錄的人員是在後來才發現荷南德茲。

    加德扎德日前造訪了位於杜拜的金氏世界紀錄斯辦事處，在24小時內測量了3次身高，創造了新的世界紀錄。

    加德扎德來自伊朗西阿塞拜疆布坎縣的一個偏遠村莊，出生時體重700克，他目前的體重約為6.5公斤。加德扎德出生以來人生並不順利，因為個子太小無法上學，而且閱讀和寫作都有困難，據金氏世界紀錄，他最近才學會如何寫自己的名字並且很高興。

    加德扎德說，他可以熟練地使用智慧手機。「長時間使用智慧手機對我來說太重了，但我用得很好」，他說，他說他把時間花在看卡通片和社交媒體活動上。

    對於自己的名字被列入金氏斯世界紀錄，加德扎德說：「這就像一場夢，就像睡著了又醒來，全世界都知道你是誰。這就像魔術一樣」，他說：「我的夢想是幫助我的父母，這種全球認可，將助我實現夢想。」

    加德扎德獲金氏世界記錄認證後，與父母合影（右），他身高只有65.24公分，腿長跟一顆豎立的橄欖球高度差不多（左）。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    加德扎德獲金氏世界記錄認證後，與父母合影（右），他身高只有65.24公分，腿長跟一顆豎立的橄欖球高度差不多（左）。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    厲害！美國女子30秒穿19件內褲 創金氏世界紀錄
    2022/12/13 11:19

    厲害！美國女子30秒穿19件內褲 創金氏世界紀錄
    161人同時後空翻！ 日本打破金氏世界紀錄
    2022/12/11 22:13

    161人同時後空翻！ 日本打破金氏世界紀錄

    國產第一台OLED奇美廣色域再進化打造睛彩視界
    狂！107天跑107場全馬 澳洲女跑者打破金氏世界紀錄
    2022/12/10 14:14

    狂！107天跑107場全馬 澳洲女跑者打破金氏世界紀錄
    世上最年長女性健美運動員 美國86歲阿嬤「早上吞10個蛋清」
    2022/12/09 13:34

    世上最年長女性健美運動員 美國86歲阿嬤「早上吞10個蛋清」

    MSF高雄攝影特展 鏡頭下的危機與希望
    國際今日熱門

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播