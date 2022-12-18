身高65.24cm！ 伊朗20歲「全球最矮男」體重6.5公斤

伊朗20歲男子加德扎德身高只有65.24公分。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

2022/12/18 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球最矮男的寶座換人坐了。伊朗20歲男子加德扎德（Afshin Esmaeil Ghaderzadeh）雖已成年，但身高只有65.24公分，體重6.5公斤，近日被金氏世界紀錄認證為「在世最矮的成年男子」。

2002年7月出生的加德扎德，比之前紀錄（72.10公分）的保持者、哥倫比亞男子24歲男子荷南德茲（Edward Nino Hernandez）矮約7公分。在荷南德茲之前，全世界最矮的人是中國的何平平，他已經在今年3月13猝死，得年21歲。何平平的身高比荷南德茲高4公分，金氏紀錄的人員是在後來才發現荷南德茲。

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加德扎德日前造訪了位於杜拜的金氏世界紀錄斯辦事處，在24小時內測量了3次身高，創造了新的世界紀錄。

加德扎德來自伊朗西阿塞拜疆布坎縣的一個偏遠村莊，出生時體重700克，他目前的體重約為6.5公斤。加德扎德出生以來人生並不順利，因為個子太小無法上學，而且閱讀和寫作都有困難，據金氏世界紀錄，他最近才學會如何寫自己的名字並且很高興。

加德扎德說，他可以熟練地使用智慧手機。「長時間使用智慧手機對我來說太重了，但我用得很好」，他說，他說他把時間花在看卡通片和社交媒體活動上。

對於自己的名字被列入金氏斯世界紀錄，加德扎德說：「這就像一場夢，就像睡著了又醒來，全世界都知道你是誰。這就像魔術一樣」，他說：「我的夢想是幫助我的父母，這種全球認可，將助我實現夢想。」

加德扎德獲金氏世界記錄認證後，與父母合影（右），他身高只有65.24公分，腿長跟一顆豎立的橄欖球高度差不多（左）。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

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