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    美國田納西州爆發槍響 5人命危送醫

    美國田納西州曼非斯發生槍擊案，5人性命垂危。（圖擷自Memphis Police Dept推特）

    美國田納西州曼非斯發生槍擊案，5人性命垂危。（圖擷自Memphis Police Dept推特）

    2022/12/18 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州曼非斯於當地時間16日晚間傳出槍響，一共有5人性命垂危被送往醫院搶救，警方透露全案起因為家庭糾紛。

    《ABC》報導，曼非斯警察局表示，槍擊案發生後，有2男2女被警方載到當地醫院救治，另有1女則是由私人車輛載送，受害者都是成年人且認識槍手，目前尚未逮捕嫌犯。

    曼非斯警察局於推特指出，槍手駕駛白色日產汽車Infiniti逃逸，並呼籲民眾若有任何線索可通報警方。

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