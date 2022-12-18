美國女獸醫殺害2警駭人內幕 8歲女兒曝「媽媽叫我拿槍給她」

美國密西西比州女獸醫槍殺2警，8歲女兒透露當時是媽媽「叫我拿槍給她。」圖為殉職2警。（美聯社）

2022/12/18 11:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國密西西比州女獸醫安德森（Amy Brogdon Anderson），14日凌晨2時35分許帶著8歲女兒和狗狗入住汽車旅館，但她懷疑遭人跟蹤因此要求櫃台報警，接著竟在停車場內槍殺2名警察自己也遭擊斃，生還的8歲女童則透露當時是媽媽「叫我拿槍給她。」

據《紐約郵報》報導，旅館女房客透露，安德森入住時一切看起來很正常，不過大約1個小時過後她突然收拾行李並要求櫃台報案，警察羅賓（Steven Robin）和艾斯托夫（Branden Estorffe）抵達後將警車停在安德森的休旅車前面，和她交談了半小時左右。

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這名目擊者指出，安德森後來帶著女兒上車，告訴警察她想離開了，但羅賓和艾斯托夫要求安德森在完成調查前不能離開，沒過多久就傳來女子的尖叫聲和槍響，接下來是一片寂靜。女房客出來查看時，發現8歲女童全身沾滿鮮血在休旅車旁走來走去。

女房客表示，小女孩當時詢問「妳會傷害我嗎？媽媽說有人想殺了我們。」聽到女童這樣說後，女房客連忙保證不會傷害她，並將她帶回屋內安置。

女房客指出，小女孩說自己看到了媽媽向警察開槍，接著媽媽也被擊中了，睜著雙眼似乎還有呼吸的樣子。警方後來表示，安德森近距離槍殺了羅賓後，和艾斯托夫同時開火擊中了彼此，全案共有3人喪命，女童則沒有受傷。

安德森和丈夫已經離異，婆婆悲傷地透露安德森的精神問題比大家想像得更嚴重，儘管家人都很喜歡她，但安德森確實是個很神經質的人。

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