盛讚烏軍戰力今非昔比 美國防高層：比起2014年是天壤之別

負責俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務的美國國防部助理部長庫珀提到，比起2014年俄羅斯入侵克里米亞時的戰力，烏軍目前的軍事技能「完全是天壤之別」。圖為美國提供的海馬斯多管火箭系統。（歐新社）

2022/12/18 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行中，美國除了向烏克蘭提供軍備之外，也協助烏克蘭訓練軍隊，負責俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務的美國國防部助理部長庫珀（Laura Cooper）接受美媒專訪時提到，比起2014年俄羅斯入侵克里米亞時的戰力，烏軍目前的軍事技能「完全是天壤之別」。

美國自烏俄戰爭開打以來，援助烏克蘭大批反戰車武器以及防空系統，先前更傳出美國有意提供「愛國者」防空飛彈系統。針對此傳聞，庫珀接受《美國之音》專訪時不願證實，但她強調，提供防空系統是美方優先事務，美國正在考慮可以符合烏克蘭防空需求的各個選項，「國家先進防空系統」（NASAMS）也是其中之一。

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庫珀指出，烏克蘭一接收NASAMS系統便可「拿了就用」，有效抵禦俄軍飛彈及無人機的威脅。另外，針對美國沒有計劃向烏軍火箭砲提供射程達300公里的MGM-140陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），庫珀則提到，美國目前認為「導向式多管火箭彈」（GMLRS）就已經符合烏克蘭需求。庫珀表示，隨著戰場局勢演變，美國在烏克蘭有需求時提供他們所需要的援助，美國的軍事援助不斷在變化，如此才能適應烏克蘭新的戰場需求。

由於烏克蘭戰場已進入冬季，庫珀指出，一般人想到冬季時認為兩軍會進入休整階段，但她認為這個冬季雙方會有來有往，「我們並沒有看到烏克蘭方面要放緩的跡象，俄羅斯方面可能也會試圖推進」。至於俄軍目前的狀態，庫珀強調俄軍狀況非常差，除了訓練、裝備不足，士氣也非常低落，俄軍方面正在苦苦掙扎，美國會持續支持烏克蘭，提供烏克蘭所需的所有支援。

庫珀提到，隨著戰場局勢演變，美國的軍事援助不斷在變化，如此才能適應烏克蘭新的戰場需求。圖為美國援助烏克蘭的M777榴彈砲。（路透）

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