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    擔心引爆美俄大戰 紐時：美曾阻烏軍誅殺俄總參謀長

    5月9日，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫缺席慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，，掀起漫天疑雲。（美聯社資料照）

    5月9日，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫缺席慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，，掀起漫天疑雲。（美聯社資料照）

    2022/12/18 08:10

    〔編譯陳成良／綜合報導〕今年5月9日，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫缺席「勝利日」大閱兵，掀起漫天疑雲，當時盛傳他4月底在烏東戰區督軍時，遭烏軍砲火打傷。《紐約時報》17日揭密，美國曾設法阻止烏克蘭殺害吉拉西莫夫，這兩件事是否有關連，引發揣測。

    據該報報導，美國官員獲悉吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）計劃前往前線，但向烏克蘭人隱瞞這一情報，擔心烏軍企圖刺殺他恐導致美俄之間的戰爭。

    不過，烏克蘭方面還是得知相關消息，經過內部辯論，華盛頓採取了非同尋常的步驟，要求烏克蘭停止襲擊。

    「我們告訴他們不要這樣做」，一位美國高級官員說。不過，消息來得太晚了。烏克蘭軍方通知美國人，他們已經對吉拉西莫夫所在的陣地發動了襲擊。報導引述美國官員說法稱，數十名俄羅斯人在烏軍襲擊中喪生，然而，吉拉西莫夫並不在死者之列。此後，俄羅斯軍方領導人減少了對前線的訪問。

    此前多家媒體報導，吉拉西莫夫4月28日親自到哈爾科夫的伊久姆（Izium）督軍，烏軍掌握消息後發動攻擊，造成約200名俄軍陣亡。儘管烏方稱發動攻擊時，吉拉西莫夫已啟程返俄，但有消息指出，吉拉西莫夫右腿受傷，需要接受進一步治療。不過俄羅斯和美國官員都沒有證實這些報導。

    然而，此後一段時間，吉拉西莫夫確實消失在公眾視線眼前，包括5月9日在莫斯科紅場舉行慶祝二戰勝利77周年「勝利日」大閱兵，身為俄國最高階將領、擁有核彈發射密碼的吉拉西莫夫大將，竟然在這個重要場合消聲匿跡，當時有關他遭烏軍砲火打傷的傳言甚囂塵上。

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