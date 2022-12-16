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    日政府通過國安戰略3文件 明記「反擊能力」強調台海安全重要性

    日本政府今天傍晚召開臨時內閣會議通過新版「國家安全保障戰略」3文件。對於中台情勢，明記「台灣海峽和平穩定對國際社會和平穩定與繁榮不可或缺」。圖為日本首相岸田文雄。（資料照，路透）

    日本政府今天傍晚召開臨時內閣會議通過新版「國家安全保障戰略」3文件。對於中台情勢，明記「台灣海峽和平穩定對國際社會和平穩定與繁榮不可或缺」。圖為日本首相岸田文雄。（資料照，路透）

    2022/12/16 16:47

    〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕日本政府今天傍晚召開臨時內閣會議通過新版「國家安全保障戰略」3文件。對於中台情勢，明記「台灣海峽和平穩定對國際社會和平穩定與繁榮不可或缺」，並對中國霸權主義的動向定位為「前所未有的最大戰略性挑戰」。

    為從根本提升日本的防衛力和嚇阻力，大幅增加日本的防衛預算，未來5年的防衛費總額約43兆日圓（9.77兆元新台幣），並明記擁有「反擊能力」，被視為日本戰後國安戰略的重大轉變。

    國家安全戰略3文件，包括國家安全保障戰略（NSS）、國家防衛戰略（原名防衛計畫大綱）及防衛力整備計畫（原名中期防衛力整備計畫）。日本首相岸田文雄預定在稍後召開記者會說明3文件修訂的內容與必要性。

    另外，今天的內閣會議也通過「海上保安能力加強方針」，將階段性提高海上保安廳預算，預定到2027年度時將從目前的2000億日圓增為約3200億日圓。新版國安戰略中也增列加強自衛隊與海上保安廳合作事項。

    「國家安全保障戰略」為日本外交防衛的基本方針，為2013年安倍內閣為取代1957年的「國防基本方針」而制定，制定之初被認為是日本國安戰略劃時代的進展，但內容仍不夠明確，尤其對中國威脅的描述僅止於「國際社會的擔憂」，這次使用「前所未有的最大戰略性挑戰」的字眼，措辭的強硬度及警戒層級明顯提升。

    新版國安戰略並明記台灣為共享基本價值概的重要夥伴和朋友，堅持中台問題應以和平方式解決，強調台海和平穩定的重要性，明確表達了日本參與的態度。

    「國家防衛戰略」原名為「防衛計畫大綱」，規定未來10年日本防衛力應有的狀態和水準。為因應北韓和中國的高性能飛彈，新版防衛戰略主張保有「反擊能力」的必要性，但將反擊能力定義為「為阻止攻擊所採取的必要最低限度的自衛措施」。在提高防衛費方面，以2027年為目標，達到GDP2%的水準，為達此一目標，日本政府已敲定未來5年防衛費總額約為43兆日圓。

    「防衛力整備計畫」原名「中期防衛力整備計畫」，規定未來5年具體裝備的整備規模和防衛費總額等，計畫中羅列未來5年43兆日圓的明細。其中最受矚目的反擊能力部分，將以總額5兆日圓的預算整備「距外防衛能力」，包括改良國產12式反艦飛彈（12SSM）、開發及量產島嶼防衛用的地對地高速滑空彈等，並採購美製「戰斧」巡弋飛彈等外國製距外飛彈。

    另對防衛費增額的財源問題，岸田日前宣布不足部分將以增稅方式解決，但因事前溝通不足，在自民黨內引起極大的反彈，尤其向來主張以發行「防衛國債」彌補的安倍派議員反彈甚烈。經過黨內折衝後通過妥協案，原則上約1兆日圓的預算將以提高法人稅、所得稅和菸稅彌補，但增稅時期未定，以實質上延後實施時間暫時平息黨內紛爭。

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